¿Pueden los niños pequeños usar gafas de sol?

Ya ha empezado el verano y, con ello, las gafas de sol toman (todavía más) relevancia en las calles. La pregunta es común entre familias: ¿pueden los niños usar gafas de sol? La pediatra @la_pediatra_de_sanidad, con más de un millón de seguidores en la red social Instagram, lo responde de forma clara en su cuenta de Instagram: sí.

No solo pueden, sino que es recomendable que lo hagan, siempre que las gafas sean las adecuadas para ello. Lo importante es comprarlas en ópticas o farmacias, donde puedan garantizarnos que están homologadas y ofrecen protección real frente a la radiación ultravioleta (UV). Las gafas de juguete o de tiendas no especializadas pueden parecer atractivas, pero no filtran correctamente y, en algunos casos, incluso pueden dañar la vista de los más pequeños.

Muchos bebés o niños pequeños no toleran llevarlas: se las quitan, les molestan, protestan. En ese caso, no hay por qué agobiarse. Como señala la doctora, no existe una edad mínima para empezar a usarlas, y esto no debería ser un motivo de estrés para las familias. Si las aceptan, perfecto; si no, una alternativa sencilla y eficaz es un gorrito con visera, que también protege sus ojos del sol directo.

El mensaje es claro: llevar gafas de sol siempre es mejor que no hacerlo, pero sin forzar ni obsesionarse. La clave está en ofrecer protección visual de calidad, adaptada a la edad y al nivel de tolerancia del niño. Y, como siempre, hacerlo desde la tranquilidad.