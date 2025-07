Álvaro Fernández, farmacéutico: "Si te duele la garganta un heladito es la mejor solución"

¿Cuántas veces han advertido madres y abuelas sobre lo perjudicial que es tomar algo frío con catarro? Según @farmaceuticofernandez, se equivocan. El influencer comenta en su Instagram los beneficios de los helados, granizados y similares cuando se padece una infección viral que afecta a la garganta. El frío actúa como antiinflamatorio natural y anestesia la zona irritada. "Mándale este vídeo [a tu madre] y dile que te ha engañado", pide el farmacéutico en su usual tono divertido.

Ahora bien, hay que evitar los trozos grandes o los productos que puedan contener sólidos, como los típicos frutos secos de los polos, ya que pueden provocar dolor a su paso por la garganta. Es más recomendable una bebida que un postre más difícil de tragar.

Rascarse detrás de la oreja

Otra curiosa forma de aliviar la irritación de garganta es rascarse las orejas. Fernández afirma en una de sus publicaciones que podemos aprovecharnos de las conexiones nerviosas de la cabeza y la cara para aliviar las molestias: "Al presionar los nervios tras la oreja se desencadenan ciertos espasmos, y esos espasmos pueden ayudar a reducir las molestias de garganta". Si bien no es una cura para los procesos virales menores, permite mitigar ligeramente los síntomas más molestos del resfriado de una forma sencilla, sin recurrir a analgésicos.

Para lidiar con los efectos más desagradables del catarro, también se puede recurrir a los remedios naturales más clásicos como las infusiones o la sopa. Aunque ninguna de estas indicaciones acelere la recuperación, todas ellas permiten reducir el malestar que generan los procesos virales.

Los resfriados de verano

Los resfriados comunes proliferan sobre todo en invierno, pero en verano no desaparecen debido al uso indebido del aire acondicionado. Durante las frecuentes olas de calor que sacuden España, muchos recurren a estos sistemas para sobrellevar las altas temperaturas y abusan de ellos, sin tener en cuenta los efectos negativos que puede tener sobre su salud la constante exposición a un aire frío y seco. El calor de la calle empuja a muchos a seleccionar temperaturas mucho más bajas de lo recomendable en sus aparatos de aire acondicionado, lo que favorece la aparición de infecciones víricas leves. Aunque el frío no sea el causante directo de los catarros, sí favorece la propagación de los virus que los causan. Puede que las madres y abuelas no estén del todo desencaminadas cuando hablan de los efectos perjudiciales del frío.

¿Qué empeora el dolor de garganta?

Además de buscar formas de aliviar el dolor de garganta, es conveniente recordar qué situaciones pueden empeorar los síntomas del resfriado. Una de ellas es el fuerte contraste de temperaturas entre el exterior calentado por el sol y los interiores enfriados por el aire acondicionado. Los cambios repentinos entre un ambiente tórrido y otro frío son perjudiciales para la salud, independientemente de la época del año en que nos encontremos. En la medida de la posible, hay que procurar que el chorro de aire frío del aire acondicionado nunca incida directamente en las personas, ya que puede provocar molestias musculares y respiratorias, además de empeorar la sensación de irritación en la garganta. También se debe evitar dormir con el sistema de climatización encendido, puesto que se produce sequedad en las vías respiratorias sin que nos percatemos de ello.

Para quienes busquen mitigar efectos más desagradables del resfriado, cabe recordar los consejos de @farmaceuticofernandez, por sorprendentes que sean: tomar alimentos fríos y rascarse detrás de la oreja.