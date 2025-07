David Callejo, médico: “Tomar el sol sin protección es como ir sin cinturón de seguridad"

En época de vacaciones las personas disfrutan de la playa y el sol, sin percatarse del riesgo al que están exponiendo su cuerpo. David Callejo, médico anestesiólogo y creador de contenido, advierte que estar bajo la luz solar sin protección “acaba con la vida de tantas personas como los accidentes de tráfico en España”. El sol proporciona numerosos beneficios para la salud, pero hay que tomar precauciones para evitar los efectos más nocivos de su radiación. El profesional sanitario explica en una de sus publicaciones de Instagram la regla del 2-2-2, una técnica simple para saber cómo y cuándo hacer uso de la crema solar:

2 dedos de protector

dedos de protector Cada 2 horas

horas Hasta que la radiación ultravioleta sea 2 o inferior

El índice ultravioleta se puede consultar a través de cualquier aplicación del tiempo disponible, tanto el actual como la previsión de los próximos días.

Tan mortal como los accidentes de tráfico

Callejo hace énfasis en la mortalidad de la radiación solar y la despreocupación de la sociedad al respecto. Según el experto en salud, en España 1000 personas perdieron la vida en 2021 a causa del melanoma, el más conocido y peligroso cáncer de piel cuyos factores de riesgo incluyen las quemaduras de sol y la exposición prolongada a luz ultravioleta. El mismo número de muertes que por accidentes de tráfico en 2024. También señala que siempre se dice "ten cuidado con el coche, avísame al llegar" mientras que rara vez se insiste en el uso de protector solar cuando un conocido veranea en la playa. Ambas situaciones suponen un peligro para las personas. Sin embargo, el daño de la luz ultravioleta únicamente se percibe a largo plazo, por lo que es más fácil obviarlo hasta que ya es demasiado tarde.

Envejecimiento de la piel

Tomar precuaciones respecto a la luz solar no sólo es una cuestión de salud, sino también de estética. "El 80% del envejecimiento de tu piel [...] es por culpa del sol", afirma Callejo. La exposición prolongada a la radiación ultravioleta, sobre todo cuando hay quemaduras, produce arrugas, manchas y pérdida de elasticidad cutánea. Son consecuencias que, como el melanoma, no se perciben al momento, sino que pasan factura al cabo de los años. Un bálsamo para quemaduras solares no puede reparar del todo los daños ocasionados. Incluso el bronceado, en apariencia sano, es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo frente a los efectos perjudiciales de la luz ultravioleta y tiene efectos a largo plazo.

Habituarnos al uso de protector

El experto en salud insiste en la necesidad de convertir la aplicación del fotoprotector en un "gesto cotidiano y diario". Dado que recibir luz solar es un peligro que pasa inadvertido para muchos, es recomendable convertir en un hábito el uso de protección, especialmente durante las horas del mediodía, cuando la radiación ultravioleta incide con mayor intensidad. En verano conviene complementar esta medida con otras como buscar la sombra y utilizar ropa que cubra, para así cuidar la piel y que no sea vea innecesariamente dañada. Evitar las situaciones de exponerse al sol es la mejor forma

Si no hay más remedio que exponerse al sol de verano durante largos períodos de tiempo, se debe tener presente la regla del 2-2-2.