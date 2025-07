La psicóloga alicantina María Esclapez: “Rachel y Ross no son un modelo a seguir"

Durante años, la relación entre Rachel Green y Ross Geller se convirtió en un referente romántico para millones de personas que crecieron con la serie Friends. Pero… ¿era realmente una historia de amor sana? La psicóloga alicantina María Esclapez lo tiene claro: “Rachel y Ross tenían una montaña rusa emocional que se romantizó, pero que no es un modelo a seguir”.

A través de una publicación viral en Instagram, la experta en terapia de pareja ha desglosado los principales motivos por los que esta relación no representa una base saludable. Celos, manipulación emocional, falta de apoyo y comunicación deficiente son solo algunas de las señales de alerta que identifica en el vínculo entre los personajes interpretados por Jennifer Aniston y David Schwimmer.

Celos que no eran amor

Uno de los patrones más evidentes para Esclapez es la inseguridad de Ross ante el crecimiento profesional de Rachel. “Ross se muestra constantemente celoso, sobre todo cuando Rachel empieza a tener éxito o conoce a otros hombres. En lugar de confiar en ella, la controla, la cuestiona o se pone paranoico”, explica la psicóloga. Este tipo de conductas, añade, suelen disfrazarse de romanticismo, pero en realidad reflejan una relación basada en la desconfianza.

El famoso “We were on a break”

Otro momento emblemático de la serie también revela dinámicas insanas: cuando Ross utiliza su famosa frase “We were on a break” (o "Estábamos en un descanso") para justificar haber estado con otra mujer durante una pausa en su relación. Para Esclapez, este episodio resume “la disfunción de la pareja” y representa un claro ejemplo de luz de gas, una forma de manipulación emocional que consiste en hacer que la otra persona dude de lo que siente o recuerda.

Competencia en lugar de apoyo

Rachel evoluciona profesionalmente, pero Ross no lo celebra. Todo lo contrario: se siente amenazado. “En una pareja sana, los logros de uno son una alegría mutua”, afirma la experta. Según ella, la falta de equilibrio emocional y la necesidad de competir con la pareja son claros indicios de una relación con poca estabilidad afectiva.

Dependencia disfrazada de pasión

El vaivén constante entre rupturas y reconciliaciones también tiene una lectura desde la psicología. “Cada vez que uno intenta avanzar, el otro aparece de nuevo”, señala Esclapez. Esta dinámica de “no puedo vivir contigo, pero tampoco sin ti” es un ejemplo de dependencia emocional, no de amor real.

Comunicación fallida

“En muchos momentos clave, no se dicen las cosas de frente”, apunta la psicóloga. La falta de comunicación asertiva es otro de los pilares que fallaban entre Rachel y Ross: su historia está llena de malentendidos, silencios y orgullo, algo muy lejos de un vínculo sano.

¿Se querían? Sí, pero eso no basta

La publicación cierra con una reflexión esencial: “Sí, claro que se querían. Pero eso no significa que la relación fuera sana”. María Esclapez subraya que puede haber amor, pero si hay más ansiedad que paz, más dudas que certezas, y más daño que crecimiento, “hay que revisar”.

Su análisis desmonta los clichés románticos que la cultura pop ha alimentado durante décadas y recuerda que el amor, por sí solo, no justifica relaciones que generan sufrimiento. Rachel y Ross fueron icónicos, sí. Pero quizá ha llegado el momento de dejar de idealizar ese tipo de historias.