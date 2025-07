Un técnico del SAMU avisa: cuanto más grande tengas la barriga, más riesgo de infarto tendrás

Los infartos son una de las principales causas de muerte en España. Este problema de salud afecta a miles de personas cada año y su incidencia sigue siendo alta a pesar de los avances en medicina. Numerosos factores contribuyen significativamente al riesgo de sufrir un infarto. La prevención es la mejor herramienta para evitar uno, por eso, el técnico de emergencias del SAMU Miguel Assal, pide que te midas la barriga porque puede ser un indicador de riesgo. Una cinta métrica es la mejor herramienta para combatir el problema.

El divulgador sanitario explica que tener una barriga grande puede ser un indicativo directo de un riesgo elevado de sufrir un infarto. Estos ataques no se producen de forma aleatoria. Entre los factores de riesgo más conocidos están la hipertensión, el colesterol elevado, el tabaquismo, el sedentarismo o una mala alimentación.

Sin embargo, la obesidad abdominal, la grasa acumulada en la zona de la cintura, ha demostrado tener una relación directa con los eventos cardiovasculares, ya que afecta al metabolismo, favorece la inflamación y puede alterar el funcionamiento de los órganos vitales.

En España, cada año se registran cerca de 120.000 infartos agudos de miocardio, según datos del Ministerio de Sanidad, y más de 30.000 personas mueren al año por enfermedades isquémicas del corazón, muchas de ellas prevenibles. El sobrepeso y la obesidad afectan ya a más del 60 % de la población adulta, lo que sitúa a nuestro país en una posición de riesgo dentro de Europa.

Cómo saber si tienes riesgo de infarto con una cinta métrica

Tener la barriga grande es antiestético y muy peligroso. Miguel Assal enseña un método sencillo y eficaz: el índice cintura-cadera. Para calcularlo, explica que "debes medir tu cintura justo debajo de las últimas costillas flotantes, y luego tu cadera a la altura media de los glúteos". Para calcular la cifra clave debes dividir el perímetro de la cintura entre el de la cadera, obtendrás una cifra clave:

En hombres, un valor superior a 1 indica riesgo alto .

. En mujeres, si supera 0,9, también es preocupante.

Además, señala que la obesidad abdominal también se define por medidas absolutas: más de 94 cm de perímetro abdominal en hombres y más de 80 cm en mujeres son ya motivo de alerta.

Assal insiste en que "es hora de tomar medidas" para perder grasa abdominal. Esto no solo mejora la imagen, sino que puede salvarte la vida. Una barriga voluminosa no es solo una cuestión estética, sino un aviso del cuerpo que no se debe ignorar.