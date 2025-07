Aurelio Rojas, cardiólogo: "Consumir más de 1 huevo por semana se asoció con una reducción del riesgo de Alzheimer"

Parece una receta simple: un solo huevo a la semana. Pero tras esta pequeña rutina se esconde una de las claves que podrían marcar la diferencia en la lucha contra la demencia. No lo dice cualquier fuente, sino una investigación reciente publicada en The Journal of Nutrition, respaldada por la explicación del cardiólogo Aurelio Rojas Sánchez, que ha generado gran repercusión en redes.

El hallazgo es claro y contundente: quienes consumen al menos un huevo a la semana reducen su riesgo de Alzheimer en un 47%. Una cifra que, de confirmarse en futuras investigaciones, podría cambiar nuestra percepción sobre uno de los alimentos más comunes y a veces injustamente señalados de nuestra dieta.

El papel clave de la yema y la colina

La clave de este beneficio no está en la clara, sino en la parte del huevo que muchos suelen evitar: la yema. “La yema es extremadamente beneficiosa para tu salud”, insiste el doctor Aurelio Rojas, quien subraya que muchas personas, en un intento por comer más sano, eliminan justo lo que podría ayudarles a proteger su cerebro.

El secreto está en la colina, un nutriente esencial para la formación de acetilcolina, el neurotransmisor implicado en la memoria y el aprendizaje. Un solo huevo contiene unos 150 mg de colina, es decir, aproximadamente un 25% de la dosis diaria recomendada.

Según el estudio, aproximadamente el 39% del efecto protector observado se explica por la ingesta de colina. Pero no es lo único beneficioso que aporta la yema: también contiene omega‑3 (DHA), luteína y zeaxantina, antioxidantes que se asocian con la salud visual y cerebral.

Los datos del estudio: memoria y prevención

El estudio, publicado en 2024, fue realizado dentro del proyecto Rush Memory & Aging e incluyó a 1.024 personas con una edad media de 81,4 años, seguidas durante un promedio de 6,7 años. El resultado desvela que consumir más de un huevo a la semana se asoció con una reducción del 47% en el riesgo de desarrollar Alzheimer.

Además, un subgrupo de 578 participantes fallecidos fue sometido a autopsias cerebrales, y los investigadores encontraron menos signos de enfermedad de Alzheimer entre quienes habían incluido huevos con regularidad en su dieta.

Este no es un caso aislado. El UK Biobank, otro estudio de gran escala que analizó datos de más de 125.000 personas, encontró una relación similar: una ingesta moderada de colina (~354 mg/día) se relacionaba con una reducción del riesgo de demencia del 23%.

Mitos que conviene desmontar

Durante años, la yema ha sido demonizada por su contenido en colesterol, y muchas personas optan por comer solo las claras. Sin embargo, la ciencia más reciente está matizando esta idea. Para la mayoría de personas sanas, el consumo moderado de huevos no eleva el colesterol de forma preocupante, y sus beneficios pueden superar con creces los posibles riesgos.

“El mayor error es pensar que la yema es mala. Es justo lo contrario: es donde están los nutrientes que te protegen”, insiste el Dr. Rojas.

Comer un huevo a la semana puede parecer insignificante, pero según estos estudios, podría convertirse en una estrategia sencilla, económica y efectiva para cuidar de nuestra salud mental a largo plazo.

El doctor lo resume con claridad: “No hace falta comer huevos todos los días. Con uno a la semana y con yema incluida, ya puedes estar ayudando a tu cerebro más de lo que imaginas”.