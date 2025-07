El corte de digestión y la tradición de las dos horas después de comer: ¿Mito o realidad?

El gran mito del verano. La eterna duda. ¿Se deben de esperar dos horas antes de meterse al agua para evitar cortes de digestión? La respuesta la ha dado en su perfil de Instagram @boticariagarcia, en una colaboración con Saber Vivir, en la que ha dado luz a una de las grandes frases comunes que se escuchan todos los veranos en cada piscina.

"Hoy vengo a hablar de una leyenda del verano. De esa coletilla que se convirtió en la pesadilla de los agostos de nuestra infancia", comienza diciendo Boticaria García en tono irónico. “No te metas en el agua hasta que no hayan pasado dos horas porque te va a dar un corte de digestión”, dice para después desmentirlo sin rodeos: “Hoy vengo a deciros que, el corte de digestión, realmente no existe”.

Lo que popularmente se conoce con ese nombre, en realidad, tiene otra explicación médica. “Es algo mucho más serio llamado síndrome de hidrocución. Suena chungo, a pesadilla de las de verdad… y no es para menos”, afirma. Se trata, según explica, de un shock que se produce cuando el cuerpo entra de forma brusca en contacto con agua muy fría.

Cuando eso ocurre, “se produce una vasoconstricción, es decir, los vasos se contraen brutalmente, con lo que baja la frecuencia cardiaca, lo que puede llevar a pérdidas del conocimiento”. Es decir, no es el proceso digestivo lo que se interrumpe de golpe, sino una reacción cardiovascular.

Aun así, comer en exceso y lanzarse al agua no es una buena combinación. “La digestión no se para en seco, pero sí que se puede ralentizar dando lugar a mareos y náuseas”, advierte. Y la clave está en dónde ocurre ese malestar: “La complicación de que estos mareos se produzcan en el interior del agua es mayor que en tierra firme, por el riesgo de hundimiento”.

La solución, según Boticaria, no pasa por cronometrar dos horas exactas. “Esto no significa que no te puedas bañar en todo el verano, ni que haga falta esperar dos horas como si esto fuera un conjuro medieval”, ironiza. Pero sí llama al sentido común: “Si te has comido una paella del tamaño de un camión, igual conviene esperar un poquito”.

Y concluye con una recomendación muy interesante: “Introducirse en el agua poco a poco y mojando primero muñecas y nuca, exactamente como hacían nuestras abuelas, es la mejor opción”.