La nutricionista alicantina Sandra Moñino avisa sobre el café de después de comer: “Puede hacer que el hierro no se absorba”

Tomar café después de comer puede ser una de las costumbres más arraigadas que tenemos. El café puede ser de las bebidas más consumidas del mundo y tiene varios efectos positivos en nuestro cuerpo. El primero de ellos podría ser su poder estimulante debido a la acción de la cafeína.

Esta bebida es una fuente de antioxidantes gracias a su alto contenido en polifenoles y ayuda a combatir el estrés oxidativo y la inflamación. Hay algunos estudios que sugieren que un consumo moderado de café (entre 3 y 5 tazas al día) se asocia con una menor incidencia de deterioro cognitivo en adultos mayores y hay evidencias sobre su papel protector frente a la diabetes tipo 2.

Pero también tenemos que tener en cuenta que el café, en ocasiones, puede jugar en nuestra contra. La nutricionista alicantina Sandra Moñino cuenta en una publicación en su cuenta de Instagram que “el calcio puede hacer que el hierro no se absorba” y ha añadido que hay que “dejar mínimo dos horas entre el hierro y el alimento”.

“El café y el té inhiben la absorción del hierro ya no solamente el hierro, muchos nutrientes que tienen algunos alimentos al tomar el café no se absorben”, explica en esta publicación del mes de marzo para el podcast ‘Con jengibre y limón’, que tiene junto a la periodista María Pérez Espín.

Hierro no hemo

Un estudio publicado en 2017 en Journal of Nutrition concluyó que las bebidas que contienen polifenoles como el café o el té tienen un impacto negativo sobre la absorción de hierro no hemo cuando se consumen junto con las comidas. En cambio, no afectan al hierro hemo, presente en carnes, pescados y mariscos, cuya absorción es más eficiente y menos influenciada por otros compuestos. Un ejemplo de alimentos con hierro no hemo sería legumbres, verduras, frutos secos o cereales integrales.

Además, también hay que puntualizar que la vitamina C es capaz de contrarrestar en parte esta interferencia, ya que favorece la absorción del hierro no hemo.

Por eso, muchos expertos en nutrición recomiendan evitar el consumo de café y té durante las comidas principales, especialmente en personas con niveles bajos de hierro o con tendencia a la anemia. Lo ideal sería separar su ingesta al menos una hora antes o una hora después de comer. También conviene prestar atención a la combinación de alimentos y al aporte global de hierro en la dieta diaria.