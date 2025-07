Una técnica mínimamente invasiva logra controlar la hipertensión resistente y reducir el uso de fármacos

La hipertensión arterial (HTA) es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad cardiovascular a nivel mundial. Pese a los avances en tratamiento farmacológico y la promoción de hábitos de vida saludables, muchas personas no consiguen reducir su presión arterial hasta niveles seguros. En algunos casos, solo lo logran con combinaciones complejas de medicamentos, que incrementan el riesgo de efectos adversos.

En este tipo de paciente, la denervación renal se posiciona como una alternativa terapéutica efectiva y duradera. Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo diseñado para tratar la hipertensión arterial resistente, es decir, aquella que no responde adecuadamente a múltiples medicamentos ni a cambios en el estilo de vida.

“La denervación renal nos permite intervenir directamente sobre uno de los mecanismos más importantes implicados en la hipertensión: el sistema nervioso simpático que rodea las arterias renales”, explica el doctor Mohamed Bayoumi, jefe del Servicio de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Quirónsalud Torrevieja . “Al reducir su actividad, conseguimos descensos estables y sostenidos de la presión arterial sin necesidad de añadir más medicación”.

Cómo se realiza la denervación renal

La denervación renal actúa sobre el sistema nervioso simpático que rodea las arterias renales, clave en la regulación de la presión arterial. A través de un catéter introducido por la arteria femoral, se aplican pequeñas dosis de energía por radiofrecuencia que afectan selectivamente las fibras nerviosas, reduciendo su actividad.

El procedimiento dura entre 40 y 60 minutos, se realiza bajo sedación consciente y anestesia local, y suele requerir solo un día de ingreso hospitalario.

“Es una técnica segura, bien tolerada por los pacientes, y con efectos beneficiosos que se mantienen a largo plazo”, añade el Dr. Bayoumi. “En muchos casos, también conseguimos reducir la carga farmacológica, lo que mejora la calidad de vida de las personas tratadas”.

Beneficios de la técnica para pacientes con hipertensión

Entre sus beneficios observados se encuentra una reducción significativa y sostenida de la presión arterial, una disminución progresiva del uso de fármacos antihipertensivos y una mejora general del riesgo cardiovascular. Asimismo, al lograr un control más eficaz de la hipertensión, esta técnica contribuye a prevenir complicaciones graves como el ictus, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, el daño renal progresivo o la retinopatía hipertensiva.

“La hipertensión resistente no tratada es un factor de riesgo mayor para sufrir eventos cardiovasculares graves. La denervación renal no solo reduce ese riesgo, sino que también nos abre una nueva vía de abordaje para pacientes que no tienen alternativas eficaces”, advierte el doctor Bayoumi.

Esta técnica supone, por tanto, una esperanza para muchos pacientes con hipertensión difícil de controlar, aportando beneficios sostenidos en el tiempo y un mejor pronóstico cardiovascular.

Puedes ver más información acerca de esta técnica en este vídeo.