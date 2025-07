Las dos desconocidas frutas que tienen un alto poder antioxidante y que están infrautilizadas

Selva o majoletos. Si usted no ha oído nunca hablar de estas frutas es que no es oriundo o no vive en Andalucía. Estos dos tipos de frutas son tradicionales de la Vega de Granada y otros puntos de Andalucía, y ahora un estudio ha revelado que tienen un alto poder antioxidante.

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han elaborado un estudio publicado por la prestigiosa revista Journal of the Science of Food and Agriculture en el que destacan el alto contenido en compuestos fenólicos y antioxidantes nutricionales de especies como la selva o los majoletos o espinos blancos que están presentes en entornos naturales de Granada y otras zonas de Andalucía.

"Estas frutas, que crecen espontáneamente en nuestros montes o se cultivan en nuestros campos, y que fueron bastante aprovechadas en épocas pasadas, están pasando desapercibidas desde hace años", ha explicado la investigadora del departamento de Nutrición y Bromatología de la UGR María del Carmen Razola.

Tanto poder antioxidante como una manzana

Ha explicado además que el estudio ha demostrado que estos frutos tienen un perfil antioxidante comparable e incluso superior al de frutas ampliamente comercializadas como la manzana.

"Este hallazgo permite revalorizar el patrimonio vegetal autóctono, además de abrir nuevas vías para su reintroducción en la dieta mediterránea, el desarrollo de productos funcionales y el impulso de cultivos sostenibles en la región", ha concluido Razola.

La investigación se ha centrado en cinco frutas concretas -la selva y cuatro especies de majoletos y acerolos-, todas con una fuerte vinculación cultural e histórica en Granada y Andalucía pero escasamente aprovechadas en la actualidad por la industria alimentaria y la medicina moderna.

Utilizando técnicas de alta precisión como la cromatografía líquida y espectrometría de masas, los investigadores han identificado 71 compuestos fenólicos de los que 30 se describen por primera vez en estas frutas. Las especies Crataegus monogyna y Crataegus laciniata han destacado por su elevada concentración de flavonoides y flavan-3-oles, compuestos asociados a propiedades cardioprotectoras, antiinflamatorias y antienvejecimiento.