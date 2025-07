«El golpe de calor es una urgencia vital: si no se actúa rápido, puede ser mortal»

En esta entrevista, la doctora Estrella Blanco explica con claridad en qué consiste un golpe de calor, quiénes están más expuestos y cómo debemos actuar para evitar consecuencias fatales.

¿Qué es exactamente un golpe de calor y por qué se considera tan peligroso?

El golpe de calor es una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo. Suele producirse por la exposición prolongada a altas temperaturas o por la realización de actividad física intensa en ambientes calurosos. Dentro de las lesiones por calor, es sin duda la más grave, y ocurre cuando la temperatura corporal se eleva por encima de los 40 grados centígrados. Es una situación crítica que puede derivar en un fallo multiorgánico si no se actúa con rapidez.

La doctora Estrella Blanco es médico de Urgencias en HLA Clínica Vistahermosa. / .

¿Hay grupos de población más vulnerables ante este tipo de afecciones?

Sí, la capacidad del organismo para afrontar temperaturas tan elevadas depende directamente de la fortaleza del sistema nervioso central. Por eso, los niños pequeños, cuyo sistema aún no está completamente desarrollado, y los adultos mayores de 65 años, en quienes este funcionamiento se ralentiza, son los grupos más susceptibles. En ambos casos, el cuerpo tiene más dificultades para adaptarse a los cambios térmicos. Además, estos grupos suelen presentar también más problemas para mantenerse correctamente hidratados, lo que incrementa aún más el riesgo. Junto a ellos, hay que incluir a personas con enfermedades crónicas, tanto cardíacas como pulmonares, a quienes sufren sobrepeso, sedentarismo o tienen antecedentes de haber sufrido un golpe de calor.

¿Qué situaciones o factores pueden desencadenarlo?

El golpe de calor puede producirse en dos contextos distintos. El primero es el clásico, que no está vinculado al esfuerzo físico. Se trata de un aumento brusco de la temperatura corporal tras haber estado expuesto durante un largo periodo a un clima caluroso y húmedo. El segundo es el conocido como golpe de calor por esfuerzo, provocado por la actividad física extenuante en condiciones de calor extremo. Este último es más frecuente cuando la persona no está acostumbrada a realizar ejercicio a altas temperaturas. En este sentido, deportes como el fútbol o correr son especialmente propensos a desencadenar estos episodios si no se toman las debidas precauciones. Ambos tipos pueden verse agravados por circunstancias como el uso de ropa gruesa, la ausencia de aire acondicionado, la deshidratación, o la toma de ciertos medicamentos, como los vasoconstrictores o los diuréticos, que dificultan la regulación térmica. También es un factor de riesgo importante la exposición repentina a climas calurosos, algo muy común durante las primeras olas de calor del verano o al viajar a regiones con temperaturas mucho más elevadas. Y, por supuesto, el consumo de alcohol puede agravar notablemente la situación.

En deportes como el fútbol o correr son especialmente propensos a desencadenar estos episodios si no se toman las debidas precauciones / .

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Cómo podemos identificar que estamos ante un posible golpe de calor?

El golpe de calor puede manifestarse en el momento o incluso días después de la exposición al calor extremo. El signo más evidente es una temperatura corporal interna igual o superior a 40 grados. A esto se suma una sensación de calor sofocante, debilidad, agotamiento, mareos, náuseas, vómitos y pérdida de apetito. En los casos más graves, se producen alteraciones del comportamiento como confusión, agitación, delirio, convulsiones e incluso pérdida de conciencia o coma. Otros síntomas son la sed intensa, la sudoración excesiva, el enrojecimiento de la piel, la respiración rápida y superficial (taquipnea), el aumento del ritmo cardíaco (taquicardia), la cefalea o dolor de cabeza y, muy especialmente, los calambres musculares. Estos calambres, que se producen por la pérdida de líquidos y electrolitos durante la actividad física, son una señal de advertencia muy importante: pueden indicar que el cuerpo está a punto de sufrir un episodio más grave.

¿Qué debemos hacer si detectamos un caso a nuestro alrededor?

Es fundamental actuar con rapidez. El golpe de calor es una urgencia vital, ya que su mortalidad se reduce significativamente si se logra enfriar al paciente cuanto antes. Ante la sospecha de un golpe de calor, sobre todo si hay fiebre alta y síntomas neurológicos en un contexto de temperaturas elevadas, hay que buscar atención médica inmediata.

El traslado a un centro hospitalario debe hacerse lo antes posible, pero mientras tanto, hay que empezar a actuar. Lo primero es llevar a la persona a un lugar fresco, a la sombra y bien ventilado, y quitarle el exceso de ropa. A continuación, deben aplicarse paños húmedos o compresas frías en zonas clave como la cabeza, el cuello, las axilas y las ingles. Si se puede, también es útil sumergir al paciente en agua fría o templada, aunque evitando contrastes demasiado extremos que puedan provocar escalofríos, ya que estos retrasarían el enfriamiento. Si la persona está consciente y puede tragar, se le debe ofrecer agua fresca o una mezcla con una cucharadita de sal para recuperar los electrolitos perdidos. Es muy importante recordar que no deben administrarse antipiréticos como el paracetamol o el ibuprofeno, ya que pueden ser contraproducentes en este tipo de situación.

¿Qué medidas de prevención recomienda para evitar llegar a este punto?

La prevención es clave. Se debe usar ropa ligera, holgada y transpirable, preferiblemente de tejidos naturales como lino, seda o algodón. La hidratación es fundamental: beber abundante líquido ayuda al cuerpo a sudar y mantener una temperatura adecuada.

También es importante protegerse de las quemaduras solares, ya que estas dificultan que el organismo se enfríe correctamente. Para ello, hay que utilizar protector solar de amplio espectro y aplicarlo con frecuencia.

Las personas que toman medicamentos que interfieren con la capacidad del cuerpo para regular la temperatura deben extremar las precauciones. Y, por supuesto, nunca se debe dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado al sol. Esta es una causa tristemente frecuente de fallecimientos infantiles durante el verano. En tan solo diez minutos, la temperatura dentro del coche puede aumentar más de 11 grados, incluso estando a la sombra o con las ventanillas abiertas. Siempre debe cerrarse el coche con llave para evitar que un niño pueda subir sin supervisión.

También hay que planificar las actividades físicas en función de las horas del día. Es preferible realizarlas a primera hora de la mañana o por la noche, cuando el calor es menos intenso. Si no es posible evitar los momentos más calurosos, conviene hacer pausas frecuentes, hidratarse constantemente y descansar en lugares frescos.

Por último, hay que tener en cuenta que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse al calor. La aclimatación puede tardar varias semanas, por lo que los primeros días de calor extremo son especialmente peligrosos.

¿Qué mensaje final le gustaría compartir con la ciudadanía?

Hay que ser conscientes del riesgo real que supone el golpe de calor. Evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y actuar con rapidez si aparecen los síntomas es crucial. Y si participamos en actividades deportivas extenuantes durante los días más calurosos, debemos asegurarnos de que haya asistencia médica cerca. No debemos olvidar que el golpe de calor puede provocar daños irreversibles en órganos vitales, y que, sin tratamiento rápido, puede ser mortal.

