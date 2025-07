La psicóloga alicantina María Esclapez sobre tu relación de pareja: “Dudar no significa que no haya amor, no hay nada malo en ti”

Las relaciones no son fáciles o por lo menos no tanto como hemos visto en películas, leído en novelas o cantado en canciones. A veces tendemos a pensar que el amor de verdad es aquel que siempre te hace estar en una nube, es apasionado, eterno y capaz de superar cualquier barrera. Tu “media naranja” es perfecta y todo encajaba con ella como por arte de magia pero no, la realidad es otra.

En las comedias románticas, por ejemplo, es habitual ver a dos personas que se conocen de forma casual, viven una serie de obstáculos emocionantes y, tras superarlos, acaban juntas para siempre en un final feliz. Lo que no suele mostrarse es qué pasa después: la rutina, los desacuerdos, las diferencias de valores, los conflictos del día a día... porque eso no vende tanto. Tampoco se habla de que el amor no lo puede todo. Hay veces en las que, aunque haya sentimientos, no hay compatibilidad. Que hay relaciones que se acaban, y eso también está bien.

¿Te cuestionas sobre tu pareja?

Sobre este amor romántico habla la psicóloga alicantina María Esclapez en una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde ya acumula más de medio millón de seguidores. Y es que preguntarse si de verdad quieres a tu pareja o si la relación funciona no significa que no estemos enamorados, significa que estamos vivos.

“Hemos crecido con la idea de que el amor tiene que ser fuerte, constante, intenso casi perfecto como en las pelis las canciones o los libros. Que si es amor de verdad no hay dudas, todo fluye, todo encaja… pero eso no es real”, explica Esclapez, que añade que “el amor en la vida real es más complejo tiene días buenos y otros no tanto”.

La psicóloga analiza que en una relación real también hay distancia, silencios, cansancio y “eso no significa que no haya amor significa que estás en una relación real, no en una fantasía romántica”.

En este sentido, la alicantina revela que “cuestionarte lo que sientes no es malo es un signo de que estás presente, de que te importa lo que vives y que quieres hacerlo bien. No hay nada malo en ti ni se te ha roto nada por dentro”. Por último, recalca que porque te hagas estas preguntas sobre tu relación no significa que esté mal, significa que estás creciendo.

Además, lo más probable es que estas preguntas te surjan en momentos de cambios, conflictos o cuando estás más conectado contigo mismo.

Cuestionar el mito del amor romántico no significa renunciar al amor, significa dejar de esperar a príncipes azules y valorar a las personas reales, honestas y respetuosas.