Rafa Nadal, 39 años: “Me doy caprichos casi a diario, me gusta mucho el chocolate con leche”

Tras su retirada el interés por Rafa Nadal no ha disminuido. El que para muchos es ya el mejor deportista español de todos los tiempos vive alejado de las pistas pero su vinculación con el tenis y el deporte continúa. La Rafa Nadal Academy sigue formando a los que pueden ser los mejores tenistas del futuro, pero también se ha embarcado en un proyecto junto a Cantabria Labs para crear NDL Pro-Health, una marca de complementos alimenticios para combinar deporte y salud.

Es en el podcast de esta marca, ‘Con mucho D’, donde Nadal ha concedido una de sus últimas entrevistas donde ha hablado de su vida fuera de las canchas de tenis. La primera de las preguntas que le hace Alba Lago ya nos ha sorprendido, y es que el de Manacor confiesa que desde su retirada en noviembre del año pasado no ha vuelto a coger una raqueta. “En algún momento volveré a jugar de vez en cuando, pero lo que sí que estoy haciendo es empezar a recuperar un poco el cuerpo haciendo gimnasio tres veces a la semana”, explicaba.

¿Cuánto entrena ahora Rafa Nadal?

El tenista comenta también cómo es su “nueva” vida en la que ya no tiene tantas rutinas como antes. “Antes me levanta me levantaba con el despertador, ahora tengo un niño que me despierta mucho antes”, comentaba el tenista que prefiere entrenar por las mañanas, de 08.30 a 10.00 horas porque “si lo dejo para última hora siempre hay excusas para no cumplir, con lo cual prefiero empezar el día con el conocimiento de que eso es lo que es lo que voy a hacer y después ya veremos”.

El campeón de 22 Grand Slams explica que hace un poco de todo, cardio y fuerza, aunque comenta que hay rutinas que mantiene de su época profesional para proteger sus rodillas y los hombros “y lo voy acondicionando para cuando decida volver a jugar un poquito a tenis, aunque sea de una manera muy distinta, pero que me sirva para estar más o menos listo”.

Los días que hace más fuerza hace intervalos cortos y los días que decide apostar más por el cardio lo hace “un poquito más largo y un poquito más duro”.

Ahora su rutina se organiza en base a pasar más tiempo en casa, poder ir a recoger a su hijo al colegio, para lo que intenta centrar su reuniones de trabajo en horario de mañana. Nadal se confiesa muy niñero y admite que la vida te cambia un poco ya que “antes creía que iba a terminar mi carrera y voy a jugar al golf cuatro o cinco veces a la semana y ahora pues al final o por trabajo y porque me apetece estar con él termino jugando dos”.

El golf y el fútbol

Nadal confiesa que se aficionó a jugar al golf durante su etapa profesional ya que es un deporte que le divertía fuera de la pista y tenía un riesgo mínimo de lesión. Ahora confiesa que ha vuelto a jugar al fútbol (es un gran aficionado del Real Madrid) después de casi 15 años sin jugar: “No sabes lo malo que me he vuelto”, comenta divertido para después confesar que juega “de lo que puedo” pero nunca de portero ya que arrastra dolor en sus muñecas.

Rafa Nadal y la dieta

Lago le pregunta si sigue una dieta estricta a lo que contesta que no, ya que “esa educación a nivel de alimentación, yo creo que es algo un poquito posterior a lo que es mi

generación. Yo creo que el conocimiento de cómo alimentarse bien, de cómo llevar unas rutinas adecuadas, creo que viene un poquito posterior a lo que yo crecí”.

Nadal explica que hacia la mitad de su carrera fue cuando empezó a trabajar con nutricionistas, lo que le llevó a mejorar “pero nunca fui súper riguroso para nada, con lo cual siempre era en un ámbito que tenía una un margen de mejora importante y una vez retirado, pues un poco lo mismo, al final hay épocas mejores y épocas peores”.

Sobre los caprichos el de Manacor explica que se permite alguno casi a diario y confiesa que le gusta mucho el chocolate, “con leche, desgraciadamente” aunque reconoce que intenta regularse.

Nadal desvela que le gusta mucho cocinar y que lo que más le gusta es el pescado. “Aquí hacemos el arroz de pescado, sopa de pescado para ella, todo eso sí que me gusta cocinarlo", afirma y sobretodo con sus amigos en el mar.