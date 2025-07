La psicóloga alicantina María Esclapez explica las claves para identificar a un manipulador: “Utiliza frases que parecen bienintencionadas”

Cuando una figura de autoridad utiliza su posición para buscar interés romántico y gratificación sexual, la víctima puede verse sobrepasada y no es capaz de discernir: ¿afecto sincero o abuso de poder? María Esclapez, psicóloga alicantina, señala en su Instagram el funcionamiento de las dinámicas del abuso a partir de un habitual caso: un jefe que se declara a una de sus empleadas y la obliga a mantener una relación romántica o sexual si quiere que su carrera laboral tenga futuro. Según la terapeuta, en estas situaciones las víctimas presentan dificultades para distinguir cuándo son manipuladas emocionalmente y para salir de ahí. En numerosas ocasiones, ni siquiera hablan del problema.

¿Cómo reconocer a una víctima?

Hay tres patrones de conducta comunes a las víctimas de abuso y manipulación psicológica:

Miedo. La víctima teme que el abusador utilice su poder o influencia para hacerle daño. Duda. La víctima se siente atrapada por la indecisión: no sabe si obedecer a quien la manipula o si rechazar sus propuestas y afrontar las consecuencias. Culpa. La peor de todas, según Esclapez. Quienes viven una situación de abuso sienten que, pase lo que pase, es su responsabilidad porque son quienes toman la decisión final.

Una decisión envenenada

El problema no está en la disyuntiva, sino en el mismo planteamiento de esa decisión y el contexto que lo rodea. Es una dinámica de poder donde quien está por encima aprovecha su posición para presionar a la otra persona. “Te hace pensar que sólo tienes un camino”, señala la psicóloga. No es tanto una elección como un modo de arrinconar a la otra persona y obligarla a ceder. La psicóloga asegura que es necesario cambiar el enfoque de las víctimas para que sean conscientes de que no es su responsabilidad.

Esclapez cuenta con una trayectoria como terapeuta de pareja, por lo que está acostumbrada a tratar con dinámicas tóxicas y sabe identificar correctamente los desequilibrios de poder en las relaciones interpersonales. Su labor de divulgación sobre salud mental en redes sociales permite concienciar sobre cuestiones de interés general, como son los abusos emocionales. Según explica, un manipulador “juega con los miedos y la vulnerabilidad” de la víctima desde su posición de poder o autoridad. Acentúa las inseguridades de la otra persona y las usa en su contra.

Apariencia amable y bienintencionada

“Yo sé lo que es mejor para ti” o “Es por tu propio bien” son algunas de las frases más utilizadas por quienes manipulan a otros, según Esclapez. Se presentan como personas que quieren ayudar cuando en realidad sus fines son egoístas. Esta fachada altruista es una de las barreras más importantes a la hora de identificar un abuso de poder. La manipulación tiene lugar cuando ya se ha establecido una relación previa y ya hay un cierto grado de confianza, por lo que quien ejerce el abuso aprovecha la dinámica preexistente para presentar sus acciones como un acto bienintencionado o un mal menor. En relaciones íntimas, donde se ha generado una dependencia emocional previa, los abusos son todavía más difíciles de identificar para la víctima, ya que presupone buena fe a la otra parte y hay un historial compartido. Desde dentro, es muy complicado discernir lo que está bien y mal.

Hablar sobre el abuso

La psicóloga recalca la importancia de compartir las vivencias de este tipo con familiares y amistades. Las víctimas tienden a guardar silencio y aislarse cuando se dan estas situaciones por sentir que es únicamente su responsabilidad. Abrirse a los demás es una forma eficaz de combatir el desconcierto que genera un abuso emocional. Las diversas perspectivas permiten contrarrestar la visión sesgada de quien se siente entre la espada y la pared, mientras que esconder las preocupaciones facilita el trabajo a un manipulador.