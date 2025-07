El psicólogo Fernando Azor explica cómo romper con tu pareja: “La mayoría de las personas no hacemos bien”

La imagen de una persona abandonada por su pareja está grabada en el imaginario colectivo: pensamos en alguien en el sofá que come helado directamente del bote mientras ve comedias románticas, o alguien que recurre al gimnasio para olvidar sus penas a través del esfuerzo físico. Pero ¿qué hay de quien rompe con la otra persona? Según el psicólogo y divulgador Fernando Azor, tomar la decisión de acabar con una relación es un proceso complicado y duro: ”Implica tener una serie de habilidades que no siempre todo el mundo tiene entrenadas”.

La exposición gradual al conflicto es un modo eficaz de prepararse para una ruptura. El terapeuta afirma que “buscar situaciones de conflicto de forma voluntaria en contextos que no son los de pareja” ayuda a afrontar circunstancias de mayor tensión de cara al futuro. Estos conflictos menores no necesariamente tienen que estar alejados de la cotidianeidad: pedir que en un restaurante cambien un vaso porque está sucio o regatear por el precio de un producto. El objetivo es acostumbrar la mente a las confrontaciones para adquirir soltura y que no se produzca un bloqueo cuando llegue el momento de romper. La experiencia con discusiones de menor relevancia proporciona mecanismos mentales que permiten afrontar otras discusiones de una mayor intensidad emocional. Cuanto más sale de su zona de confort una persona, más preparada está para resolver situaciones desafiantes, como una ruptura.

Gestionar la incertidumbre

Reflexionar para elegir entre alternativas es una parte imprescindible del día a día: permite desarrollar una capacidad crítica y descartar opciones que puedan resultar desfavorables. Ahora bien, la indecisión llevada al límite supone un obstáculo. Lleva a que muchas personas no avancen porque esperan encontrar una mejor alternativa que nunca llega. Azor comenta que quienes no saben tomar decisiones menos trascendentales, como la compra de un producto, no son capaces de manejar correctamente una ruptura: “Más difícil va a ser resolver una situación de pareja”. El terapeuta señala la necesidad de lidiar con decisiones menores como primer paso para aprender a decidir sobre grandes cuestiones como son las relaciones románticas y cuándo ponerles fin.

¿Qué se siente al dejar a alguien?

Hay otras tres variables psicológicas que Azor destaca en las personas que rompen sus relaciones:

Soledad . Después de meses o años, las personas se acostumbran a la compañía y afecto de su pareja, por lo que una ruptura puede suponer encontrarse a solas por primera vez en mucho tiempo. Esta soledad sólo acrecienta la incertidumbre . Es fundamental buscar apoyo en otros lugares y personas para poder lidiar adecuadamente con la situación.

. Después de meses o años, las personas se acostumbran a la compañía y afecto de su pareja, por lo que una ruptura puede suponer encontrarse a solas por primera vez en mucho tiempo. Esta soledad sólo acrecienta la . Es fundamental buscar apoyo en otros lugares y personas para poder lidiar adecuadamente con la situación. Sensación de reproche. La persona se siente culpable y responsable por ser quien da el paso adelante para poner fin a la relación.

La persona se siente y responsable por ser quien da el paso adelante para poner fin a la relación. Debilidad o inseguridad. El miedo a estar a solas después de un largo período en pareja conduce a las personas a la indecisión. No saben qué hacer fuera de una relación y dudan de su propio juicio.

Sin soluciones mágicas

No existe un argumento que vaya a resolver la ruptura fácilmente. Azor explica que “las personas son un conjunto” y se ha de tener en cuenta todo el contexto que rodea el final de una relación sentimental. Para cada situación A no hay una respuesta universal B. Cada individuo está siempre en constante evolución, y una ruptura es sólo un momento concreto dentro de una larga cronología. No se trata de un evento aislado. Por tanto, es fundamental que haya un trabajo previo para afrontarlo con la mayor serenidad posible, soportar la crítica y no caer en ataques personales.

Complementar con terapia

Azor es un psicólogo y terapeuta cognitivo-conductual que divulga en redes sociales sobre cuestiones relacionadas con salud mental. “Sin tecnicismos y favoreciendo lo que es más importante: que la psicología sea fácil y accesible”, indica en su canal de YouTube. Sus consejos sobre cómo afrontar una ruptura son sólo una versión simplificada de la labor que se realiza en terapia. Para reforzar las habilidades en resolución de conflictos emocionales, conviene complementar estas indicaciones con el seguimiento de un profesional que pueda valorar adecuadamente el progreso y reorientar, en caso de ser necesario.

Dudar no es síntoma de desamor, sino de progreso personal, y puede incluso servir para reafirmar el cariño que se tiene a la otra persona. Pero una vez alguien toma la decisión de acabar con una relación, debe mantenerse firme y seguir las indicaciones de Azor para lidiar con ella de la mejor manera posible.