Blanca García-Orea, nutricionista: “Un exceso de cerezas puede causarte dolor abdominal, gases y diarrea”

En los meses más tórridos del verano, cuando el calor aprieta y se convierte en una amenaza para la integridad física, los expertos en salud recomiendan consumir frutas y verduras para refrescar el cuerpo: pepino, sandía, melón, fresas y cerezas, entre otras. ¿Puede esto provocar incómodas visitas al baño? La nutricionista y creadora de contenido Blanca García-Orea asegura que sí, y señala a las cerezas en particular: “Son ricas en fructosa y sorbitol, carbohidratos altamente fermentables en el colon”. Un exceso de estos azúcares en los intestinos provoca la aparición de síntomas como dolor abdominal, hinchazón, gases y diarrea o heces blandas, por lo que conviene conocer las cantidades recomendadas.

¿Por qué tiene efecto laxante?

Según la nutricionista, el sorbitol y y la fructosa contenidos en las cerezas cumplen funciones en el intestino delgado, pero ambos son compuestos de absorción lenta para el organismo. Una vez superado el límite de consumo, que varía entre personas, el cuerpo no es capaz de absorberlo adecuadamente y provoca síntomas intestinales. “4 cerezas ya tienen una cantidad moderada de sorbitol y fructosa”, explica García-Orea. La cantidad máxima exacta antes de padecer efectos indeseados depende de cada persona, ya que algunas son capaces de consumir más sin sentir malestar.

El sorbitol y la fructosa están presentes en otras frutas además de las cerezas, especialmente aquellas con hueso. También conviene moderar el consumo de las siguientes por contenerlos:

Manzana

Pera

Melocotón

Ciruelas

Albaricoques

Dátiles

Coco

Mango

El azúcar light que no deja caries

El sorbitol se utiliza como edulcorante en productos light como chicles, zumos, chuchería, bollería. Su contenido calórico es casi la mitad que el del azúcar corriente: 2,4 kilocalorías por gramo para el primero, 4 kilocalorías por gramo para el segundo. Su consumo como sustituto del azúcar no supone un riesgo para la salud, aunque provoque malestar intestinal sintomático cuando se consume en grandes cantidades. También puede acentuar los síntomas de las personas que padecen el síndrome del intestino irritable (SII). Hay una parte de la población con intolerancia al sorbitol, pero no es una alergia, ya que el sistema inmunológico no reacciona. Por lo tanto, puede causar molestias, pero no tiene efectos perjudiciales a largo plazo.

El azúcar corriente deteriora los dientes. En cambio, el sorbitol puede ahorrar visitas al dentista: no favorece el desarrollo de caries, aunque tampoco las previene. Esta es otra de las razones por las que su uso como edulcorante en chicles y chucherías se ha popularizado.

¿Cómo tomar cerezas?

García-Orea señala en su publicación de Instagram que la mejor manera de comer cerezas es racionarlas: dos por la mañana y dos por la tarde. La nutricionista se hace eco de un estudio de la Universidad de Monash, Australia, que indica que 4 cerezas (el equivalente a 31 gramos) tienen una cantidad moderada de sorbitol. Un consumo superior provoca malestar intestinal en la mayoría de personas.

García-Orea es una creadora de contenido graduada en Nutrición Humana y Dietética. Está especializada en nutrición clínica, digestiva y hormonal y cuenta con un Máster en Microbiota Humana. Su labor de divulgación sobre dietas y salud hace más accesible la información de estudios de carácter académico.

Propiedades beneficiosas de las cerezas

Las cerezas poseen numerosas propiedades beneficiosas para la salud. Su contenido en melatonina permite regular el sueño, estimular la secreción de insulina en el páncreas y reducir el riesgo de diabetes. También cuentan con un alto contenido en antioxidantes, que cuidan la piel y previenen el deterioro cognitivo. Las cerezas forman parte de la dieta mediterránea, indicada para prevenir enfermedades como el Alzheimer. Además, contiene una sustancia antiinflamatoria que alivia el dolor muscular.

Si bien su efecto laxante puede resultar inconveniente, el estímulo de la motilidad intestinal también puede resultar beneficioso en algunos casos. “Las cerezas son unas frutas fantásticas para el estreñimiento”, comenta García-Orea.