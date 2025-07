El médico Fernando Fabiani, sobre el abuso de ansiolíticos: "Intentar que una pastilla haga que pase bien una situación vital complicada es absurdo"

El consumo de ansiolíticos es un problema cronificado en España, reflejando una creciente preocupación por la salud mental y los niveles de ansiedad en la población. España está entre los países de la UE donde más ansiolíticos y psicofármacos en general se consumen.

De acuerdo con un estudio del Grupo AXA sobre 'Salud y Bienestar' de 2024, 4.6023.888 personas toman a diario antidepresivos, un 45,34% más que hace una década. Además, un 16% toma pastillas para dormir, ansiolíticos o antidepresivos una vez a la semana y un 27%, al menos, una vez al mes.

"Tendríamos que pararnos a reflexionar como sociedad si realmente pensamos que la soledad, la pobreza y el paro se tratan con ansiolíticos", advierte el médico Fernando Fabiani, que recuerda que "somos un país que va a la delantera en el consumo de ansiolíticos".

Para Fabiani, este abuso de psicofármacos nos tendría que hacer pensar. "¿Por qué vivimos en una cultura de la inmediatez en la que parece que tenemos que ser permanentemente felices y ante cualquier tipo de desánimo, de tristeza, de angustia rápidamente necesitamos la pastilla mágica que lo resuelva todo?", pregunta a la audiencia.

"Cuando la vida aprieta se pasa mal, y es normal pasarlo mal. Intentar que una pastilla haga que pase bien una situación vital complicada es absurdo y nos lleva a esa medicalización", mantiene el médico.

Un 34% de los encuestados admite padecer sufrimiento psicológico general frente a un porcentaje del 26% en 2022 y del 28% de 2021, en plena pandemia. Entre las causas, por orden de importancia, situaciones financieras complicadas, aislamiento social (relevante en el caso de los jóvenes, que manifiestan una preocupante sensación de soledad), duelos, problemas familiares, acontecimientos traumáticos o divorcios.

"Hay datos que dicen que las personas en paro consumen cuatro veces más ansiolíticos que las personas que tienen trabajo, que las personas que viven en el umbral de la pobreza consumen 8 veces más", incide Fabiani.

Para el doctor, la pastilla no es la solución real al problema. "La persona sufre, claro que sufre. Que te vayan a quitar la casa, que no llegues a final de mes, que no puedas comprar comida para tus hijos genera estrés y angustia. Y esa angustia, si no le damos la solución real y es que la persona no pase esos apuros vitales, sociales y económicos, va a llamar a la puerta del médico una vez, dos, tres... veces".

"Pero no solo eso, las personas que viven solas consumen más ansiolíticos que las que viven acompañadas. ¿Qué hacemos con la soledad? ¿La medicamos también?", se pregunta Fabiani.