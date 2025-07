¿Cómo ve Alicante una persona con DMAE? Así actúa la degeneración macular asociada a la edad

Caminar por la Explanada sin distinguir los mosaicos del suelo, cruzar la Plaza del Ayuntamiento sin reconocer rostros conocidos, o mirar hacia el Castillo de Santa Bárbara y no poder enfocar sus contornos. Para muchas personas mayores en Alicante, estos gestos cotidianos empiezan a volverse extraños, borrosos o directamente imposibles.

Esa es la realidad de muchas personas mayores afectadas por una enfermedad que avanza de forma silenciosa: la degeneración macular asociada a la edad, conocida como DMAE.

Esta patología multifactorial, progresiva, degenerativa y crónica de la retina afecta a la parte del ojo que proporciona la visión nítida y central necesaria para actividades esenciales1.

“La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad que afecta principalmente a la visión central. Tiene una prevalencia de más del 5% en personas mayores de 65 años y su principal problema es que en sus fases iniciales no da síntomas”, explica la doctora Medina Azahara Moya, del servicio de Oftalmología del Hospital General Universitario de Alicante. Cuando da la cara, ya se encuentra en fases avanzadas, “por eso, el diagnóstico precoz es clave".

Un desafío creciente

La DMAE es la primera causa de ceguera central en España en personas mayores de 50 años2. Solo en 2023, se estimaron más de 223.000 casos de DMAE en en el país, con una prevalencia de 195.291 y una incidencia de 28.350 pacientes nuevos1. Se espera que la prevalencia global de la DMAE aumente de 170 millones en 2014 a 196 millones en 2020 y 288 millones en 20403.

“Con el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, todas las enfermedades asociadas a la edad han visto incrementada su prevalencia en la última década”, apunta la doctora Moya. "En oftalmología, enfermedades como el glaucoma, la catarata o la DMAE se han multiplicado por diez en los últimos 10 años".

¿Cuáles son los primeros síntomas?

Aunque existen dos tipos, DMAE seca/atrófica o DMAE neovascular/húmeda, la segunda es la más agresiva y puede provocar una pérdida rápida de visión.

El primer aviso suele ser discreto: una área borrosa o distorsionada de la visión4. En la DMAE neovascular puede haber una pérdida de visión central, así como síntomas adicionales como líneas rectas que se ven onduladas, objetos que parecen más pequeños, colores menos brillantes y alucinaciones4-5.

La DMAEn impacta profundamente en la vida de los pacientes. / INFORMACIÓN

¿Cómo impacta en la vida de los pacientes?

La DMAE, además de afectar la visión, impacta profundamente en la vida de los pacientes. Puede generar aislamiento social, aumentar el riesgo de caídas, y anticipar ingresos en residencias.

En España, el 59,2% de las personas con DMAE neovascular necesitan ayuda de cuidadores para realizar las tareas domésticas u otras tareas cotidianas y de acompañamiento. Muchos de estos cuidadores son familiares sin remuneración que ven afectada su calidad de vida . Además de que esta enfermedad suponga un impacto emocional y físico importante en la vida de los cuidadores, se produce una carga económica como consecuencia de la pérdida de productividad asociada a los días perdidos por acompañamiento del paciente6-14.

Diagnóstico y abordaje

Un diagnóstico a tiempo puede marcar la diferencia. “Hace apenas 15 años, estos pacientes perdían irreversiblemente la visión central”, recuerda la doctora Moya. “Hoy, gracias a la innovación tecnológica, como la OCT, y a los nuevos abordajes terapéuticos, hemos mejorado mucho el pronóstico visual”.

La detección de los primeros signos de la DMAE neovascular, y la rápida administración del tratamiento más adecuado, son factores esenciales para preservar la visión. Se estima que alrededor del 16% de los pacientes con DMA van a desarrollar ceguera en el plazo de 2 años si no reciben tratamiento y la mayoría tendrá una visión deficiente en 1 año sin tratamiento15.

El oftalmólogo debe realizar una exploración completa prestando especial atención al estado de la retina y, especialmente, de la mácula. Para ello, lo más habitual es que se realice un examen minucioso del fondo de ojo. Además, se pueden realizar pruebas adicionales.

En cuanto al tratamiento, las enfermedades de la retina pueden ser difíciles de tratar, teniendo en cuenta que la forma en que se desarrollan y progresan varía de una persona a otra. El tratamiento estándar consiste en inyecciones intravítreas, que requieren un seguimiento constante16, 17 . La adherencia al tratamiento, sin embargo, no siempre es fácil, según apunta la doctora Moya.

Las doctoras Amparo Talens, del Servicio de Farmacia Hospitalaria, y Azahara Moya, del servicio de Oftalmología del Hospital General Universitario de Alicante. / INFORMACIÓN

Área de tratamiento intraocular en Alicante

Hace apenas un año, el Hospital General de Alicante dio un paso decisivo al inaugurar un área de tratamiento intraocular. “Esto nos permite poder administrar el tratamiento en el mismo día del diagnóstico, en la misma visita. Lo importante es mejorar la adherencia al tratamiento y yo creo que el acto único es sinónimo de eficacia, adherencia y humanidad”, resalta la especialista.

La colaboración entre especialidades ha sido clave para lograrlo. La doctora Amparo Talens, del Servicio de Farmacia Hospitalaria, destaca el papel creciente de su departamento: "Gracias a los avances en el abordaje de estas enfermedades nos hemos acercado mucho más a la oftalmología y dentro del equipo multidisciplinar podemos cuidar la salud ocular y mejorar la calidad de vida de los pacientes".

Según Talens, la farmacia hospitalaria busca garantizar el acceso a los tratamientos adecuados para cada paciente. "Se nos ve como gestores, pero también somos clínicos. Queremos que los tratamientos sean eficientes: que cada paciente reciba el fármaco que necesita, pero también que podamos tratar al mayor número posible y para eso tenemos que ser eficientes".

Una carga asistencial en aumento

Hace una década, el hospital realizaba unas 900 inyecciones intravítreas al año. Hoy, se superan las 4.000. "Tenemos tres sesiones semanales con entre 32 y 38 pacientes, y esperamos llegar pronto a cuatro sesiones por semana", informa Moya. La farmacia, por su parte, ha visto crecer exponencialmente la preparación de estos fármacos.

"Los recursos son limitados y la carga aumenta en todos los servicios", valora Talens.

Retos y futuro

A pesar de los avances, los desafíos continúan. Mejorar la adherencia al tratamiento es uno de los grandes objetivos. "Es un tema que me apasiona” explica Talens, quien recientemente defendió su tesis sobre adherencia farmacológica. “Me gustaría que podamos hacer proyectos conjuntos en este sentido porque al final para poder tomar decisiones es muy importante medir los resultados en salud, entonces ahora que tenemos esta colaboración creo que es muy importante que trabajemos juntos dentro del equipo”, sostiene.

En la DMAEn avanzada puede haber una pérdida de visión central. / INFORMACIÓN

Las dos doctoras señalan la infraestructura del hospital y el trabajo conjunto. “Yo venía de hospitales más pequeños, y me sorprendió la infraestructura que tenéis aquí", comenta Talens. Moya coincide: "Gracias indudablemente al engranaje que tenemos perfecto con el servicio de farmacia, si no sería inviable".

La meta común: “Nuestro objetivo conjunto, vosotros como farmacéuticos y nosotros como oftalmólogos, es garantizar la mejor visión posible para nuestros pacientes y durante el mayor tiempo posible, nuestros pacientes no pueden perderse este privilegio de vivir y disfrutar de una ciudad como esta”, señala la doctora Moya.

Otra amenaza silenciosa: el edema macular diabético

Vivir con diabetes implica controlar mucho más que los niveles de glucosa. Una de las complicaciones menos conocidas, pero más comunes y graves, es el edema macular diabético (EMD), una causa frecuente de pérdida visual entre las personas con diabetes18.

Los niveles elevados de glucosa en sangre pueden dañar los pequeños vasos sanguíneos que irrigan la retina, una complicación conocida como retinopatía diabética19. Cuando estos vasos se debilitan, pueden perder líquido o sangre y afectar directamente a la mácula. Ese líquido acumulado en la mácula es lo que da lugar al edema macular diabético20.

Lo preocupante es que el EMD puede desarrollarse sin síntomas evidentes al principio. Muchas personas no detectan cambios en su visión hasta que el daño ya es importante19. Por eso se recomienda que las personas con diabetes se hagan controles oftalmológicos regulares, incluso si ven bien21.

Referencias:

1.- Gallego Pinazo R. Eye News. 2018. https://medium.com/eye news/clinical relevance of the anatomic classification of neovascular age related macular degeneration fd a01a436cf1 [última consulta: abril de 2022];

2.- National Eye Institute. Facts about age related macular degeneration https://www.nei.nih.gov/health/maculardegen/armd_facts [última consulta: abril de 2022];

3.- Wong WL, et al. Lancet Glob Health. 2014;2:e106 16;

4.- NHS. Symptoms: age related macular degeneration.https://www.nhs.uk/conditions/age related macular degeneration amd/symptoms/ última consulta : abril de 2022]; 5. Ying GS, et al. Oftalmología . 2008;115:1876 82.e4

5.- Taylor DJ, et al. Fisioterapia oftálmica Opt. 2018;38:98 105; 4. NHS. Symptoms: age

6.- Ferris FL, et al. Arch Ophthalmol. 1984;102:1640

7.- Brown GC, et al. Trans Am Ophthalmol Soc. 2005;103:173 86;

8.- Holz FG, et al. Br J Ophthalmol. 2015;99:220 6;

9.- Tuafil A, et al. Oftalmología. 2014;121:1092 101;

10.- Bloch SB, et al. Am J Ophthalmol. 2012;153:209 13.e2;

11.- Spooner KL, et al. Clin Ophthalmol. 2018;12:2483 91

12.- Barquet Arias L. Objetivo DMAE: situación actual y propuestas de mejora para la atención sociosanitaria de la DMAE. 2020.

13.- Vukicevic M, Heraghty J, Cummins R, Gopinath B, Mitchell P. Caregiver perceptions about the impact of caring for patients with wet age-related macular degeneration. Eye. 2016 Mar;30(3):413

14.- Varano M, Eter N, Winyard S, Wittrup-Jensen K, Navarro R, Heraghty J. Current barriers to treatment for wet age-related macular degeneration (wAMD): findings from the wAMD patient and caregiver survey. Clin Ophthalmol. 2015 Dec;2243. (7)

15.- https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/2021/IPT_40-2021-Beovu.pdf

16.- Foot B, MacEwen C. Surveillance of sight loss due to delay in ophthalmic treatment or review: frequency, cause and outcome. Eye. 2017;31(5):771–5.

17.- Habib AE, Abdel-Kader AA, Eissa IM, Ahmed Awadein.Adherence to Intravitreal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) Drugs in Diabetic Macular Edema in an Egyptian Population: A Health Belief Model. Curr Eye Res. 2019;44(3):303-310.

18.- Andonegui J, Jiménez Lasanta L. Edema macular diabético. An Sist Sanit Navar. 2008;31(Supl 3):35–44.

19.- National Eye Institute. Retinopatía diabética [Internet]. Bethesda: NIH; [citado 2025 Feb]. Disponible en: https://www.nei.nih.gov/espanol/aprenda-sobre-la-salud-ocular/enfermedades-y-afecciones-de-los-ojos/retinopatia-diabetica

20.- Mayo Clinic. Edema macular diabético [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; [citado 2025 Feb]. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/diabetic-retinopathy/multimedia/diabetic-macular-edema/img-20124558