Boticaria García, nutricionista, resuelve la eterna duda sobre la caducidad de los yogures

¿Se puede comer un yogur que ha pasado de fecha? La doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, que cuenta con más de 25.000 seguidores en TikTok, zanja la duda en uno de sus vídeos virales: "Hace 10 años que los yogures no caducan. Desde el año 2014 los yogures se pueden consumir con la leyenda de 'consumir preferentemente'."

Este matiz implica que, si no hay signos evidentes de mal estado y se han conservado correctamente, los yogures —y otros productos con esa misma indicación— pueden consumirse pasada la fecha sin suponer un riesgo sanitario. "El tiempo en el que se puede consumir superada dicha leyenda puede ser de varias semanas, pero no puedo dar una respuesta universal", explica.

Eso sí, la experta recuerda que hay factores que influyen, como el tipo de yogur o su conservación. "No es lo mismo un yogur natural que otro que lleve frutas. También es importante si se ha respetado la cadena del frío, si lo he dejado por ahí en casa o en el maletero mucho tiempo". Aunque el producto no esté en mal estado, Boticaria García advierte que "puede perder olor o aromas", y recomienda lo siguiente: "El mejor consejo que puedo dar es que se consuman dentro de la fecha de consumo para disfrutar de todas sus propiedades".