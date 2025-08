Boticaria García, farmacéutica: "Si estás siempre hinchada, el cortisol puede estar detrás"

¿Te sientes hinchada, pesada, como si tu cuerpo estuviera inflamado sin motivo aparente? Puede que la respuesta no esté solo en lo que comes, sino en lo que vives. La divulgadora científica Boticaria Garcíaha explicado en uno de sus últimos reels de Instagram, con pelotas antiestrés incluidas, qué ocurre en tu organismo cuando el estrés se acumula y las células grasas, llamadas adipocitos, comienzan a sufrir. La clave está en un enemigo silencioso: la inflamación crónica de bajo grado.

“Esto es un adipocito que me gusta enseñaros porque es sonriente, es una célula grasa, es muy mona”, comienza diciendo mientras muestra una bola blanda de gomaespuma. Estas células, explica, no solo almacenan grasa: también regulan hormonas, envían señales al cerebro y generan calor. Pero cuando hay demasiados adipocitos y no caben en el espacio que deberían, empiezan los problemas.

“Si yo aquí tengo que meter tres y estoy con la mano apretujando tres donde tenía que haber uno, ¿qué ocurre? Son células vivas que tienen que respirar. Cuando no respiran bien porque no les llega bien el oxígeno… sufren. Hay una tensión y ahí se genera la inflamación”.

Así surge la llamada inflamación crónica de bajo grado, un estado en el que las células están constantemente irritadas por falta de oxígeno, por exceso de grasa o por otras alteraciones metabólicas. Y aunque no se nota de forma inmediata como un golpe o una herida, su efecto puede ser devastador a largo plazo.

Pero ¿qué tiene que ver el estrés en todo esto? “El estrés no es la causa directa, pero indirectamente genera muchos motivos”, señala. Uno de ellos es la producción de cortisol, la hormona del estrés. “¿Y qué hace el cortisol? El cortisol va a favorecer que liberes más hormona del hambre, la grelina… y menos leptina”. Es decir, tienes más apetito y menos capacidad de sentir saciedad. “El cortisol lo que hace es que esto libere menos leptina, menos saciedad”.

Y si a eso le sumamos adipocitos "espachurrados", como los representa la propia Boticaria con sus pelotas apretadas, la cosa se complica aún más: “¿Tú crees que este está para mandar una señal a mi cerebro de que deje de comer?”. Al no funcionar bien el sistema, el hambre aumenta, se almacenan más adipocitos… y llega el desbordamiento: “¿Qué pasa? Pues que se va de viaje. ¿Dónde se va? Pues se va al hígado graso, se va al riñón…”

Es decir, la inflamación que empieza en el tejido graso termina afectando órganos vitales. De ahí su conexión con enfermedades como el hígado graso, problemas renales o trastornos metabólicos. “¿Por qué tiene que ver esa inflamación con muchas enfermedades? Pues porque realmente aquí no cabe más”, concluye la divulgadora.

Con su estilo directo, visual y didáctico, Boticaria García transforma conceptos complejos en ideas claras que cualquiera puede entender. Y lo hace con algo tan simple como pelotas blandas y una explicación de minuto y medio que ya está arrasando en redes.

Si alguna vez te has preguntado por qué te sientes inflamada sin razón, puede que el origen esté en el estrés, en tu alimentación… o en cómo respiran tus adipocitos. Y como dice Boticaria: no todo es cuestión de calorías. A veces, es tu cuerpo pidiendo auxilio desde dentro.