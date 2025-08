José Manuel Felices, médico: "Tu cuello te lo agradecerá"

¿Te duele el cuello después de pasar horas frente al móvil? No estás solo. La llamada text neck o “cuello tecnológico” es uno de los problemas musculoesqueléticos más extendidos en la era digital, y el médico José Manuel Felices, más conocido en redes como @doctorfelices, ha dado con una rutina rápida y eficaz para combatirlo. “Dame 40 segundos y te doy la solución”, promete en uno de sus últimos reels virales de Instagram.

Lejos de proponer consejos imposibles, Felices parte de una premisa realista: “Tenemos que asumir que el móvil forma parte de nuestras vidas y por eso no quiero darte el típico consejo imposible de realizar”. Su enfoque no es eliminar el uso del móvil, sino preparar el cuerpo para tolerarlo mejor. ¿Cómo? Con un sencillo ejercicio llamado chin tuck que, según explica, puede marcar la diferencia si se realiza con constancia.

“Vamos a darle a tu cuello la preparación que necesita para aguantar el tiempo que pasamos en esas posturas que no son naturales para nosotros”, afirma el especialista. Y la clave está en este gesto: “Realiza el chin tuck cinco veces por cada hora de pantalla para fortalecer los músculos y disminuir el dolor de la sobrecarga diaria. Llevamos el cuello hacia atrás, sin vergüenza por lucir la papada, sin inclinar hacia arriba ni hacia abajo y mantenemos cinco segundos. Soltamos y otra vez”.

En apenas 40 segundos, el vídeo consigue lo que muchos no logran en sesiones enteras de fisioterapia: concienciar y motivar. Porque cuando el dolor no permite mover el cuello con libertad, cualquier mejora importa. “¿Listo? Pues eso es facilísimo, seguro que no hace nada. Ese poco es mucho comparado con nada”, sentencia Felices, en una frase que ha resonado con miles de seguidores.

Además, lanza una recomendación final que bien podría convertirse en lema de autocuidado postural: “Sé constante un par de semanas y verás cómo ese dolor mejora”. Y remata con un mensaje que invita al compromiso: “Guarda el vídeo, tu futuro cuello te lo agradecerá”.

Si te duele el cuello y no sabes por dónde empezar, puede que este pequeño gesto sea tu gran punto de partida.