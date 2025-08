Jose Manuel Felices, médico: "¿Sabes cuál es el secreto para decirle adiós al dolor?"

Después de un período de convalescencia, algunas personas logran recuperarse en poco tiempo de los dolores. Otras personas apenas sufren molestias en su día a día. ¿El secreto? Según el doctor Jose Manuel Felices, la actividad física "es tu garantía para disfrutar muchos años sin dolor". El dolor de espalda, uno de los más comunes hoy en día debido a las malas posturas frente al ordenador y la extendida obesidad, puede combatirse eficazmente con el ejercicio regular. El médico ha colaborado en una publicación de Instagram con Antonio Pérez, fisioterapeuta y divulgador en redes sociales bajo el nombre @fisioteduca, para concienciar sobre el impacto de la grasa corporal en el cuerpo y explicar cómo hacer frente al dolor.

La relación entre la grasa y el dolor

La presencia de grasa excesiva en el organismo favorece la aparición de dolores crónicos en los huesos y músculos. Felices indica que en personas con una grasa corporal elevada, esta infiltra los músculos y provoca que se vuelvan menos efectivos en sus funciones motoras. "Parece jamón ibérico, pero se está atrofiando", explica el médico.

La atrofia es el desgaste o disminución del tejido muscular que provoca la pérdida de fuerza. Normalmente se da por el desuso de los músculos en personas que padecen una enfermedad que afecta a los nervios de los músculos, en aquellas que se encuentran postradas en cama debido a una lesión, o en quienes que han adoptado un estilo de vida sedentario y permanecen inmóviles muchas horas al día. En la era de la tecnología, el sedentarismo es un problema extendido debido a que ocio y trabajo en muchas ocasiones implican poco movimiento.

El músculo es fundamental tanto en la prevención como en la mejora de los dolores, y es la clave del éxito de cualquier rehabilitación. Cuando una persona sufre una lesión, cuanto mayor sea su índice de grasa corporal, más tiempo requerirá para recuperar la completa funcionalidad de su cuerpo, y más dificultades le supondrá.

El ejercicio como solución

La actividad física no es una una necesidad tan sólo por cuestiones estéticas: el entrenamiento ejercita el cuerpo, previene la atrofia muscular y quema calorías. Para reforzar los músculos, los ejercicios de fuerza son idóneos, ya que permiten ejercitar concretamente aquellos que necesiten actividad regular. Sin embargo, no hay que desestimar el cardio: permite mejorar la salud cardiovascular y ejercitar grandes grupos de músculos al mismo tiempo, aunque no con la misma intensidad que los ejercicios de fuerza.

En general, lo más recomendable es una combinación de ambos tipos de ejercicio, con énfasis en fuerza si se busca fortalecer los músculos, y en cardio para quienes busquen mejorar su salud cardiovascular o regular su peso.

Una dieta para prevenir el dolor

Una dieta rica en procesados, azúcares y grasas saturadas contribuye al desarrollo de sobrepeso y la aparición de problemas o molestias en los músculos. El consumo insuficiente de nutrientes también puede conducir al atrofiamiento de los músculos. Por tanto, es necesario contar con suficientes proteínas y vitaminas en las comidas, para así favorecer el correcto funconamiento y crecimiento de los músculos. Una de las mejores dietas para cuidar la salud es la mediterránea: asegura el consumo necesario de proteínas, minerales y vitaminas, además de favorecer la salud del organismo.

Los alimentos con propiedades antiinflamatorias son una fuente de alivio para el dolor cuando se consumen regularmente. Una alternativa natural a los fármacos como el paracetamol o el ibuprofeno, que poseen una larga lista de efectos secundarios indeseados. Una dieta rica en antiinflamatorios naturales contribuye al bienestar físico, ayuda controlar el peso y reduce las molestias ocasionadas por dolores crónicos.

Todo el mundo puede calcular desde su casa si su grasa corporal supone un riesgo elevado gracias al índice cintura-cadera. Ahora bien, conviene consultar con un profesional de la salud que pueda revisar cuidadosamente el caso, determinar los problemas y dar recomendaciones para ponerles freno.