Boticaria García, nutricionista, desmiente el mito de que la fruta fermenta en el estómago: "Puede provocar gases o hinchazón, pero no por tomarla de postre"

¿Debemos evitar la fruta al final de las comidas? Muchas personas creen que la fruta fermenta en el estómago, razón por la cual hay que evitar tomarla como postre. Boticaria García, nutricionista y farmacéutica, asegura que este mito no se corresponde con la realidad, aunque haya una pequeña parte de verdad. "Los alimentos no hacen cola y se digieren uno a uno", explica. En el estómago, toda la comida se mezcla y se digiere al mismo tiempo, por lo que la fruta de postre no queda por encima del resto ni fermenta mientras espera a que haya espacio.

Para que el proceso de fermentación tenga lugar, es necesaria la presencia de bacterias. García explica que el nivel de pH en el estómago suele estar entre uno y tres, por lo que el ambiente es altamente ácido: esto facilita la descomposición de los alimentos ingeridos, al mismo tiempo que elimina las bacterias y parásitos dañinos. No es el lugar idóneo para la fermentación. En cambio, el colon mantiene un nivel de pH neutro, con acidez más baja, por lo que allí las bacterias intestinales se encargan de digerir los nutrientes. Allí, determinados componentes de las frutas sí fermentan y pueden provocar molestias.

Algunas frutas son ricas en carbohidratos que se absorben mal en el intestino delgado y fermentan en el colon. Los conocidos como FODMAP se desplazan lentamente por el sistema digestivo, absorben mucha agua y, al fermentar en el colón, pueden llegar a producir gases, hinchazón, dolor abdominal y diarrea. La mayoría de las personas son capaces de consumirlos sin experimentar problemas, pero quienes padecen disfunciones digestivas como SIBO (sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado) o SII síndrome del intestino irritable) son más sensibles a los FODMAP, que pueden desencadenar los síntomas de estos trastornos.

Alimentos altamente fermentables

Los tipos de carbohidratos FODMAP que pueden causar gases y molestias abdominales en personas sensibles son los siguientes:

Oligosacáridos: Presentes en legumbres, productos de grano integral, cebolla y ajo.

Disacáridos: Los productos lácteos y derivados poseen un alto contenido.

y derivados poseen un alto contenido. Monosacáridos: La fructosa es el más conocido.

es el más conocido. Polioles: Se encuentran en algunas frutas y en los sustitutos del azúcar, como el sorbitol.

García señala que las manzanas y las peras son dos de las frutas más típicas a evitar en caso de tener sensibilidades intestinales, aunque no son las únicas:

Melocotón

Sandía

Albaricoque

Aguacate

Moras

Cereza

Nectarina

Ciruela

Pasas

Mango

Una dieta sin fermentables

Adoptar una dieta FODMAP permite bajar de peso y mitigar las molestias intestinales, ya que reduce la inflamación, favorece un funcionamiento regular de los intestinos y aumenta el bienestar de las personas que padecen molestias abdominales durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, es una dieta que restringe muchos alimentos, por lo que no conviene empezarla sin la supervisión de un especialista.

Algunas de las frutas que sí permite esta dieta son:

Plátanos maduros

Arándanos

Kiwi

Limones

Limas

Naranjas

Mandarinas

Piña

Frambuesas

Melón

Respecto a los mitos sobre salud, García afirma que es importante "llegar hasta el fondo para saber desmontarlos". Si bien la fruta puede llegar a ocasionar molestias en determinadas personas, la creencia de que el problema viene al tomarla de postre es inexacta. Conocer el auténtico porqué de las molestias que podemos padecer es el primer paso para ponerles solución.