Aurelio Rojas, cardiólogo, advierte sobre el uso de edulcorantes artificiales: "Pueden afectar a la función de nuestro corazón"

¿Buscas bajar de peso sin renunciar al dulce? Ten cuidado: los productos "light" no son tan saludables como parecen. En los supermercados triunfan los refrescos "cero azúcares" o los postres sin azúcar añadido por su aparente contribución a una dieta más baja en calorías. Sin embargo, muchos esconden edulcorantes artificiales que pueden perjudicar la salud a largo plazo y no son una alternativa recomendada por expertos en salud. Aurelio Rojas, cardiólogo y divulgador, explica que incluso pueden afectar directamente al corazón, sin pasar por el proceso de digestión.

Una “lengua” en el corazón

Según Rojas, en las células del músculo cardíaco "existen receptores del sabor dulce como los de la lengua", que son conocidos como TAS1R2 y TAS1R3. Estos receptores son estimulados de forma excesiva mediante el uso de edulcorantes artificiales como el aspartamo y, en el corazón, producen "cambios en la contracción del miocardio y la regulación del calcio intracelular". Las personas con disfunciones cardíacas son particularmente susceptibles a la activación de los receptores y pueden experimentar un mayor riesgo de arritmia.

El cardiólogo se hace eco de un estudio de la Universidad Loyola de Chicago, que señala la existencia de los receptores de sabor en el corazón y cómo estos pueden modular la frecuencia cardíaca. La investigación plantea incógnitas sobre el uso a largo plazo de edulcorantes y su seguridad para la salud cardiovascular, ya que el corazón puede "sentir lo que comemos" sin que intervengan procesos endocrinos o digestivos.

Edulcorantes artificiales y sus efectos

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ya advertía en 2023 de los posibles riesgos para la salud de los sustitutos del azúcar: enfermedades cardiovasculares, desarrollo de diabetes tipo 2 y una mayor mortalidad en adultos. Rojas hace hincapié en los efectos que pueden tener en el corazón y recomienda precaución al consumirlos. En España y la Unión Europea, todos los productos que contienen este tipo de aditivos están señalizados mediante sus correspondientes códigos y pueden ser fácilmente identificados, basta con buscar en la etiqueta del producto. Entre los edulcorantes artificiales más comunes se encuentran:

Aspartamo: E-951

Sacarina: E-954

Stevia: E-960

Sucralosa: E-955

Acesulfamo K: E-950

Advantamo: E-969

Las recomendaciones de la OMS no se aplican a los productos de higiene como pasta de dientes o enjuague bucal que contengan estos aditivos y no estén destinados a la ingesta. Tampoco se aplican a los edulcorantes que son azúcares bajos en calorías y a los polioles (polialcoholes), ya que pertenecen a la categoría de azúcares o derivados de azúcares, no se consideran edulcorantes no azucarados y contienen calorías: sorbitol, xilitol, maltitol y sacarosa, entre otros.

¿Permiten adelgazar?

Los edulcorantes artificiales no engordan menos. Según la OMS, no hay evidencia científica que respalde su utilidad como ingrediente para bajar el peso. Los sustitutos del azúcar interfieren con el metabolismo del cuerpo y la sensación de saciedad, lo que a largo plazo se convierte en una forma inefectiva de combatir el sobrepeso. Un consumo elevado de productos "light" edulcorados puede conducir a carencias nutricionales, ya que estos alimentos reemplazan los azúcares o grasas por los aditivos.

Por tanto, los alimentos edulcorados no son una alternativa adecuada a otros métodos de adelgazamiento más saludables: reducir la cantidad de procesados en la dieta, realizar ejercicio con regularidad y tomar más frutas y verduras. Es conveniente acudir a un médico o especialista en nutrición para bajar de peso con seguridad, y no abusar de productos "milagrosos" que prometen mejorar el físico sin renunciar a ningún capricho.