Aurelio Rojas, cardiólogo: "Si tienes alguno de estos signos en tu cuerpo, podrías tener colesterol genético"

El colesterol "malo" (LDL) es uno de los principales responsables de los infartos de miocardio. Cuando sus niveles en sangre son excesivos, el cuerpo humano es incapaz de absorberlo y se deposita en las paredes de las arterias en forma de ateromas, que contribuyen al estrechamiento de las vías del sistema circulatorio y generan numerosos problemas cardiovasculares. Cuando las personas llevan un estilo de vida negligente respecto a su nutrición y salud, es común que los niveles de colesterol crezcan y produzcan problemas a edades avanzadas. Pero ojo: no sólo quienes obvian las recomendaciones dietéticas de los médicos están en riesgo. Aurelio Rojas, cardiólogo, advierte sobre la existencia de un colesterol genético: la hipercolesterolemia familiar, una enfermedad hereditaria que causa elevados niveles del lípido, ya que el cuerpo no es capaz de procesarlo adecuadamente.

La hipercolesterolemia familiar afecta a la persona que la padece desde el nacimiento y provoca un mayor riesgo de sufrir infartos si no se detecta a tiempo. Por lo general, el colesterol elevado en sangre rara vez se manifiesta a través de síntomas físicos. Sin embargo, esta enfermedad, al darse desde una edad temprana, sí es más probable que muestre cambios en el cuerpo que se puedan identificar a simple vista.

Cómo identificar el colesterol genético

Rojas señala que la hipercolesterolemia familiar puede manifestarse mediante síntomas físicos en diversas partes del cuerpo.

En la cara: En la piel de los párpados pueden aparecer bultos de color amarillento de diferentes tamaños, sobre todo en la zona próxima al lacrimal. Estas protuberancias son acumulaciones de lípidos, principalmente colesterol, conocidas como xantelasmas . Ahora bien, estas lesiones cutáneas pueden indicar un alto nivel de colesterol en sangre , pero no necesariamente representan un riesgo para la salud.

En el globo ocular : Sobre todo en personas de edad avanzada, alrededor del iris, tanto en la parte superior como en la inferior, puede aparecer un arco en forma de media luna de color blanco o gris. Este fenómeno se conoce como arco corneal o arco senil , y se debe a la infiltración y acumulación de lípidos en la córnea. Primero aparece como una línea, pero comn el paso del tiempo se extiende y puede llegar a formar una circunferencia. La mayor parte de la población desarrolla el arco corneal con el paso del tiempo, ya que es parte del proceso de envejecimiento, pero Rojas afirma que nunca antes de los 50 años Sin embargo, cuando esta afección ocular se manifiesta en personas jóvenes, es muy probable que haya problemas relacionados con el colesterol.

Codos, tendón de aquiles y nudillos: En las partes del cuerpo donde hay tejido conectivo, pueden aparecer xantomas: protuberancias amarillentas, grisáceas o rojas similares a los xantelasmas, aunque generalmente de mayor tamaño. Además de ser un posible indicador de elevados niveles de colesterol LDL en sangre, los xantomas también pueden ser síntoma de otras enfermedades como cánceres, diabetes, hipotiroidismo o cirrosis.

También pueden darse casos donde la persona sufra calambres en las pantorrillas al caminar, tenga llagas que no sanan en los dedos de los pies o experimente dolor torácico. Sin embargo, la mayoría de las veces, los síntomas que indica Rojas pueden ser el primer y único signo de que el colesterol es genético. La hipercolesterolemia familiar afecta a una de cada 250 personas, la mayoría de ellas sin diagnosticar porque no conocen estas señales.

El cardiólogo insiste en la necesidad de observar si los familiares o conocidos muestran uno o varios de estos signos, ademas de revisar el historial familiar: los casos de infarto antes de los 55 años en hombres y antes de los 65 años en mujeres pueden ser indicativos de un problema de hipercolesterolemia familiar. En caso de sospechar que se trata de esta enfermedad, Rojas indica qué analítica hay que solicitar: