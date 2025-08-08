Boticaria García, nutricionista: "Si hacer 1000 abdominales eliminara los michelines, el mundo estaría lleno de tabletas de chocolate"

Con la llegada de los días más calurosos del verano, los españoles acuden a playas y piscinas para refrescarse y evitar el calor asfixiante. Muchos preferirían tener unos kilos de menos para poder presumir de tipo al mismo tiempo que disfrutan de un buen baño, por lo que empiezan a idear planes exprés de adelgazamiento. ¿Cuál es el truco para perder barriga rápidamente? Resulta que no lo hay. Bajar de peso de un día para otro es inviable, aunque nos centremos en ejercitar un área en concreto en el gimnasio. Una vez entrado agosto, esos michelines de más ya van a quedarse hasta que termine el período vacacional.

Boticaria García, nutricionista y divulgadora, afirma que ejercitar un grupo de músculos en concreto no sirve para eliminar la grasa focalizada en esa parte del cuerpo: "Es un mito muy extendido, pero fisiológicamente imposible". El organismo humano lo conforman diferentes partes que interactúan entre sí para crear un todo, no hay elementos que se puedan aislar los unos de las otros. "Tu cuerpo no es un muñeco articulado desmontable, funciona de manera integral", explica García. La reducción de peso sólo se puede dar progresivamente y de forma generalizada en todo el cuerpo. No hay entrenamiento intensivo que valga para eliminar la barriga unos días o semanas antes de ir de vacaciones, hay que ser más previsores.

Adelgazar mediante ejercicio

Ejercitar un grupo de músculos determinados no acelera el adelgazamiento de ese área, pero sí permite fortalecerla y mostrarla más definida cuando se pierda peso. Es una actividad de la que sólo se pueden cosechar beneficios a largo plazo, por lo que requiere una rutina más saludable y perseverancia, sin soluciones milagrosas de última hora. "No podemos quitar el michelín de un lado como si fuera una pieza", comenta la nutricionista.

Para bajar de peso, el factor determinante es ingerir menos calorías. Si el objetivo es reducir la grasa corporal, de nada sirve realizar ejercicio regularmientras se mantienen unas comidas copiosas con alto contenido en grasas o azúcares. Las calorías son el combustible del cuerpo, y cuando este no recibe suficientes de los alimentos, quema la grasa almacenada. Y no exclusivamente la grasa de aquella zona que se esté trabajando en el momento. García explica que adelgazar gracias al deporte depende de "factores metabólicos, hormonales, genéticos y no de cuál es el músculo más activo en ese momento".

Los ejercicios de fuerza resultan menos efectivos para bajar de peso que el aeróbico. Con el cardio se produce un mayor gasto energético, ya que el cuerpo utiliza más músculos al mismo tiempo. Sólo con ejercicios de fuerza, el proceso de adelgazamiento se prolongará más en el tiempo. Ahora bien, no hay que desestimar estos ejercicios a la hora de bajar de peso. Después de realizar un entrenamiento de resistencia, el cuerpo acelera el metabolismo en reposo y quema calorías en mayor medida que el cardio. Por tanto, conviene combinar ambos tipos de ejercicio cuando la meta es reducir la cantidad de grasa corporal.

Una dieta cuidada

En caso de querer adelgazar, es fundamental acompañar el ejercicio con una dieta saludable que permita deshacerse progresivamente de esos kilos de más y mejore la salud a nivel general. Bajar de peso requiere cambiar los hábitos en todos los ámbitos de la vida y no limitarse a hacer más ejercicio o comer menos cantidades.

Entre las recomendaciones más comunes de los expertos en salud están:

Renunciar a los caprichos con alto contenido en azúcares

Beber exclusivamente agua

Buscar alternativas a los alimentos procesados

Comer variado

Optar por la verdura, fruta y pescado

Incluir pasta, arroz y cereales integrales en la dieta

El "truco" para adelgazar no es otro que cuidar la alimentación, realizar ejercicio y tener paciencia, porque es un proceso que sostenido en el tiempo. Como señala García en su habitual tono divertido, "si quieres la famosa tableta, ejercicio de fuerza constante y buena dieta".