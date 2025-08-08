ESPECIAL | SALUD EN VERANO
Consejos para cuidar tu salud también en verano: otitis, medusas, golpes de calor...
El verano es la época preferida de muchos, no solo porque disfrutamos de periodos vacacionales más largos, también porque el buen tiempo nos permite realizar más actividades al aire libre y relajarnos durante más tiempo con familia, amigos o con nosotros mismos. Y es que en la época estival nuestra vida cambia: seguimos otros horarios, relajamos nuestros hábitos alimentarios y tenemos más descanso y mayor disponibilidad de cambiar de ambiente y huir del estrés.
Pero no debemos olvidar que el disfrute va también asociado al cumplimiento de diversas medidas preventivas para protegerse del sol y de los efectos del calor cuando es excesivo y de otras dolencias asociadas a las actividades que más practicamos en esta época del año, como son los deportes acuáticos o los chapuzones, ya sean en la playa o en la piscina.
A continuación te damos multitud de claves y consejos para que disfrutes al máximo del verano y no descuides tu salud.
Protegerse del sol y de las altas temperaturas
El calor extremo se ha convertido en un factor de riesgo para la salud. En situaciones normales, sabemos que el cuerpo es capaz de activar una serie de mecanismos para hacer frente a las altas temperaturas y “refrigerarse” como es el caso, por ejemplo, de la sudoración. Pero cuando los termómetros alcanzan cifras cada vez más elevadas durante varios días seguidos, las herramientas de las que dispone el organismo se quedan cortas. Y es ahí donde aparece el riesgo de sufrir un golpe de calor. ¿Pero cómo podemos saber si estamos sufriendo un episodio de este tipo? ¿Cuáles son los síntomas?...
Consejos para disfrutar de un baño seguro
Con la llegada del verano, llegan también los días de playa y los baños en el mar o en la piscina, una práctica que no sólo resulta un refrescante entretenimiento, sino que también produce beneficios físicos y terapéuticos en nuestra salud. Además de hidratar, darse un buen chapuzón en el mar aporta varios minerales presentes en el agua, como el magnesio, el sodio o el cloro. También ayuda a cicatrizar las heridas y mejorar la circulación y recuperación muscular.
Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos consejos para evitar sufrir dolencias tan molestas como son las otitis o las cistitis, algo más habitual de lo que muchos se piensan.
Mosquitos, medusas... cómo huir de las 'clásicas' picaduras del verano
El periodo estival, caracterizado por actividades al aire libre y temperaturas cálidas, es también la temporada alta para insectos como mosquitos, abejas, avispas, tábanos y pulgas... y también para los 'bichos' marinos como medusas, peces araña, erizos de mar... Las lesiones que provocan estos organismos suelen ser leves: picor, dolor e inflamación de la zona afectada... pero es mejor prevenir para evitar momentos molestos y en ocasiones, dolorosos.
Rutas, escapadas... recomendaciones para un verano al volante
Hacer escapadas en coche o rutas en motocicleta es algo habitual en la época estival y es necesario tener en cuenta algunas medidas básicas de prevención antes de embarcarse en un 'road-trip'.
Como conductor hay que mantener un ritmo de sueño constante, descansando suficientemente antes de realizar un viaje y extremar las precauciones durante la conducción nocturna, ya que está comprobado que las horas más peligrosas son entre las tres y las seis de la madrugada.
También debemos evitar las comidas copiosas antes de coger el volante y no debemos adoptar posturas relajadas. Es recomendable además dirigir algunas de las salidas de aire hacia el cuerpo o los brazos.
Extras: dormir y comer en verano
Dormir y comer bien es fundamental para tener una buena salud y cobran especial importancia en verano. Si has descansado bien y estás bien alimentado afrontas los retos de nuevo día con más energía y mejor humor. Por eso hemos recopilado una serie de consejos que te ayudarán a conciliar el sueño y a mantener una buena nutrición.
