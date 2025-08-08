María Romeu, de HLA Clínica Vistahermosa nueva presidenta de la Asociación Española de Consultoras Certificadas en Lactancia Materna

El hospital HLA Vistahermosa cuenta entre su equipo profesional con María Romeu, Consultora Certificada Internacional en Lactancia Materna (IBCLC) y recientemente nombrada presidenta de la Asociación Española de Consultoras Certificadas en Lactancia Materna (AECCLM). Gracias a este reconocimiento, el centro alicantino refuerza su compromiso con el fomento, la educación, el asesoramiento y el apoyo especializado en lactancia materna, un pilar fundamental en la salud y el bienestar de madres e hijos.

María Romeu, que cuenta con una amplia experiencia en el campo de la lactancia materna, ha sido reconocida por su dedicación y labor en la promoción de una lactancia exitosa y placentera para las madres. Como nueva presidenta de la AECCLM, la profesional trabajará para seguir impulsando la formación y apoyo a las consultoras de lactancia en toda España, fortaleciendo la red de profesionales que acompañan a las madres en este proceso natural y tan esencial para la salud infantil.

María Romeu, Consultora Certificada Internacional en Lactancia Materna (IBCLC) y recientemente nombrada presidenta de la Asociación Española de Consultoras Certificadas en Lactancia Materna (AECCLM). / Información

Este nombramiento, además, ha coincidido con la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una fecha clave para concienciar a la sociedad sobre los beneficios de la lactancia materna y la necesidad de crear un entorno favorable para su práctica. “Es un honor asumir este cargo en un momento tan importante para la lactancia materna. La Semana Mundial de la Lactancia Materna es una excelente oportunidad para recordar que la lactancia no solo es un derecho, sino una oportunidad de salud para las madres y sus hijos. Mi objetivo es seguir apoyando a las consultoras y a las familias para garantizar una lactancia materna segura, placentera y satisfactoria”, ha indicado la profesional.

Desde su incorporación, la clínica HLA Vistahermosa ha ofrecido un apoyo integral a todas las madres que deseen llevar a cabo este proceso, tanto durante el embarazo como después del parto. Este hito no solo hace más que reforzar la atención que la clínica brinda a las madres para asegurar una experiencia de lactancia exitosa y libre de dificultades.