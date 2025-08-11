José Abellán, cardiólogo, explica los beneficios de pasar tiempo en la playa: "No somos conscientes del potencial que tiene"

Ir a la playa es la actividad vacacional por excelencia. No hace falta mucho más que una toalla y un bañador para poder disfrutar tumbados de un baño de sol, practicar algún deporte sobre la arena o lanzarse al mar y escapar de los días más tórridos de una ola de calor. La gran afluencia turística es prueba de que las costas de España son uno de los destinos preferidos para dedicar tiempo a uno mismo y poder relajarse, alejados de las preocupaciones del día a día. Además de ser la opción de ocio preferida por muchos, también es una forma de cuidarnos. El cardiólogo José Abellán asegura que acudir a la playa influye notablemente en la salud cardiovascular y supone un gran número de beneficios de los que muchas veces no somos conscientes. El sol, la playa, la naturaleza y el corazón está estrechamente relacionados, y hay numerosos estudios científicos que lo respaldan.

¿Por qué salir al aire libre?

Los beneficios para la salud no se dan únicamente al pasar tiempo en la playa, ya que cualquier espacio al aire libre donde podamos exponernos a la luz del sol, disfrutar de la naturaleza y relajarnos es adecuado para percibir mejoras en nuestro organismo. Abellán indica que los principales beneficios son los siguientes:

Menores niveles de cortisol . Esta hormona regula numerosos procesos dentro del organismo como el metabolismo, la presión arterial y el sueño, entre otros. Se libera en grandes cantidades durante situaciones o períodos de estrés para ayudar a lidiar con estas, pero una producción elevada a largo plazo puede tener graves consecuencias en la salud mental y física, entre las que se incluyen problemas cardiovasculares . Regular el estrés mediante la actividad en el exterior es una forma de desconectar que ayuda a reducir el cortisol y mejora la calidad de vida.

. Esta hormona regula numerosos procesos dentro del organismo como el metabolismo, la presión arterial y el sueño, entre otros. Se libera en grandes cantidades durante situaciones o períodos de estrés para ayudar a lidiar con estas, pero una producción elevada a largo plazo puede tener graves consecuencias en la salud mental y física, entre las que se incluyen . Regular el estrés mediante la actividad en el exterior es una forma de desconectar que ayuda a reducir el cortisol y mejora la calidad de vida. Regulación de la frecuencia cardíaca . El tiempo en la naturaleza disminuye la frecuencia cardíaca cuando esta es elevada, y además favorece que haya más variabilidad de la frecuencia cardiaca, ya que un corazón saludable no late con una regularidad perfecta. Esto reduce la posibilidad de que se desarrollen enfermedades cardíacas, diabetes y sobrepeso.

. El tiempo en la naturaleza disminuye la frecuencia cardíaca cuando esta es elevada, y además favorece que haya más variabilidad de la frecuencia cardiaca, ya que un corazón saludable no late con una regularidad perfecta. Esto reduce la posibilidad de que se desarrollen enfermedades cardíacas, diabetes y sobrepeso. Mejoras en la presión arterial . Las personas que viven en un entorno urbano y dedican al menos media hora a la semana a visitar espacios verdes presentan una menor probabilidad de experimentar problemas de presión arterial alta. Abellán se hace eco de un estudio que concluye que los problemas relacionados con la presión arterial elevada se reducen hasta en un 9% gracias al tiempo de recreación al aire libre.

. Las personas que viven en un entorno urbano y dedican al menos media hora a la semana a visitar espacios verdes presentan una menor probabilidad de experimentar problemas de presión arterial alta. Abellán se hace eco de un estudio que concluye que gracias al tiempo de recreación al aire libre. Mayores niveles de vitamina D . El sol es una fuente natural de vitamina D que permite incrementar sus niveles en el organismo, sin recurrir a suplementos que puedan poner en riesgo la salud. Esta vitamina facilita la absorción de calcio en el cuerpo, lo que favorece la salud e integridad de los huesos.

. El sol es una fuente natural de vitamina D que permite incrementar sus niveles en el organismo, sin recurrir a suplementos que puedan poner en riesgo la salud. Esta vitamina facilita la absorción de calcio en el cuerpo, lo que favorece la salud e integridad de los huesos. Mejores indicadores de estrés. Las actividades en exteriores son fundamentales para cuidar la salud mental. Varios de los estudios que señala el cardiólogo explican la relación entre las visitas a espacios naturales y una reducción de los niveles de estrés. Además, el tiempo dedicado a espacios naturales favorece la interacción social y previene los casos de depresión.

Sol con moderación

Los beneficios para la salud de la luz solar son muy numerosos, pero muchos profesionales de la salud también advierten de que una exposición prolongada y sin tomar las medidas de seguridad adecuadas es un riesgo. Las quemaduras de sol no sólo son antiestéticas y dolorosas, sino que aumentan la probabilidad de desarrollar un melanoma en el futuro. La radiación ultravioleta (UV) daña la piel y causa cáncer prematuro en las personas que se exponen al sol de forma regular y sin protección.

La mejor forma de hacer frente a las consecuencias de la radiación UV es mediante la prevención. El uso de protector solar es imprescindible para quienes acudan a la playa para descansar bajo el sol durante largos períodos de tiempo, y conviene reaplicar la crema regularmente. Podemos seguir la regla del 2-2-2: dos dedos de protector cada dos horas, hasta que la radiación sea de dos o inferior.

Como con muchas otras cosas, la luz solar en cantidades moderadas es saludable, pero un exceso pone en riesgo nuestra salud. Como explica Abellán, pasar tiempo al aire libre y exponernos al sol beneficia al sistema cardiovascular, pero es imprescindible hacerlo con precaución.