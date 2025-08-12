Aurelio Rojas, cardiólogo: "Besar puede ser bueno para la salud de tu corazón"

El beso es una expresión de amor universal. No es únicamente una muestra de afecto: los besos en una relación romántica presentan numerosos beneficios para la salud. El cardiólogo Aurelio Rojas asegura que las parejas que se besan con mayor frecuencia tienen menos estrés general en sus vidas, sus relaciones son más satisfactorias y cuentan con menores niveles de colesterol en sangre. Además de cumplir una función social y afectiva, "besarse con frecuencia puede ayudar a disminuir tus dolores de cabeza, los dolores menstruales e incluso ayudar a regular tu presión arterial".

Los besos también fortalecen el sistema inmunitario. Cuando las personas se besan, el intercambio de saliva da lugar a la presencia de bacterias o virus externos, por lo que el organismo estimula la producción de anticuerpos. Esto tiene sus límites, claro. Si alguien padece una enfermedad contagiosa y de fácil transmisión, lo más probable es que, al besarla, la otra persona enferme también.

Los abrazos son otra muestra de afecto con notables beneficios para la salud. Uno de los estudios que cita Rojas afirma que los abrazos en pareja regulan la frecuencia cardíaca y están vinculados con una menor presión arterial. Tanto besar como abrazar son acciones que estimulan la producción de endorfinas en el cuerpo, unas sustancias que inhiben el dolor físico. Por esta razón, las expresiones de cariño poseen un leve efecto antiinflamatorio natural.

Beneficios para la salud mental

La liberación de endorfinas en el cuerpo gracias a los besos también aporta placer, una sensación de felicidad y bienestar general. Frente a la tensión emocional, los besos pueden ser una forma de mitigar el sufrimiento psicológico para sobrellevar la situación. Una ausencia de endorfinas en el cuerpo a largo plazo puede conducir a desequilibrios emocionales, cuadros depresivos y trastornos de ansiedad.

Los besos también estimulan la producción de oxitocina, una hormona que regula los vínculos afectivos, el amor y las relaciones sociales, además de cumplir funciones relacionadas con el parto. La oxitocina juega un papel fundamental en el desarrollo de la empatía, la formación de relaciones íntimas y la regulación del comportamiento sexual.

La relación entre besar y la reducción de cortisol en el cuerpo está respalda por numerosos estudios. La conocida como "hormona del estrés" se libera en grandes cantidades en situaciones de presión, y cumple con funciones como limitar funciones secundarias del cuerpo para hacer frente a la amenaza. Sin embargo, resulta perjudicial para el organismo cuando sus niveles se mantienen elevados durante un largo período de tiempo, con síntomas como los siguientes:

Acné

Dolor de cabeza

Dificultad para concentrarse

Debilidad y fatiga

Subida de peso

Tensión arterial alta

Ansiedad y depresión

Los besos en pareja con relativa frecuencia permiten disminuir los niveles de cortisol en sangre durante los períodos de estrés y favorecen el bienestar general.

Deporte en pareja

"Besarse con frecuencia puede ser como un auténtico entrenamiento para tu cara y tu cuello", explica el cardiólogo. Los besos activan y ejercitan entre 2 y 34 músculos faciales. También estimulan la producción de colágeno, lo que contribuye a una piel más tersa, joven y firme. Además, cuenta con el pequeño añadido de quemar entre 2 y 26 calorías por minuto. Aunque como método de adelgazamiento no resulta muy efectivo, es una forma de reforzar la musculatura facial.

Besarse no es la única forma de ejercitar músculos en pareja y reforzar el vínculo afectivo. El deporte conjunto en relaciones románticas favorece el mantenimiento de la rutina al tener alguien en quien apoyarse para que haya una motivación mutua. Las sesiones en el gimnasio o haciendo "running" en la calle son más llevaderas cuando alguien acompaña el proceso, especialmente en las etapas iniciales, cuando la persona no está acostumbrada al ejercicio y tiende a renunciar con mayor facilidad.

El entrenamiento en pareja aleja la monotonía y los hábitos menos saludables, como holgazanear en el sofá mientras se busca la serie perfecta para matar el tiempo, con unos aperitivos para picar que suelen ser fritos o salados. Además, el ejercicio ofrece gran variedad de alternativas y cada pareja puede adoptar la rutina que más cómoda o interesante les resulte: gimnasio con actividades compartidas o entrenamientos para dos, rutas de senderismo, partidos de tenis, recorridos en bicicleta, etc.