Boticaria García, nutricionista: "¿Se quema más grasa entrenando en ayunas?"

Levantarse por la mañana, calzarse las deportivas y salir a realizar una sesión de "running" con el estómago vacío hasta que sea la hora de desayunar. Muchas personas que buscan adelgazar siguen una rutina de ejercicio en ayunas durante las primeras horas del día. Creen que el cuerpo, al no contar con los hidratos de carbono provenientes de la comida y que utiliza como combustible, recurre a la grasa acumulada. Un esfuerzo extra para perder deshacerse de los michelines cuanto antes. Pero esta estrategia no resulta del todo efectiva y es uno de los mitos más extendidos. ¿El entrenamiento sin haber probado bocado durante horas hace que bajemos de peso más rápidamente? Boticaria García, nutricionista y creadora de contenido, lo desmiente: "La clave no está en entrenar o no en ayunas".

Quienes realizan ejercicio en ayunas no están del todo desencaminados. Es cierto que el cuerpo quema grasa cuando no recibe suficiente energía de los alimentos. Cuando comemos, el páncreas secreta insulina, y unos niveles elevados de esta hormona ralentizan la uilización de grasas como energía. "Si en la sangre tenemos la insulina y la glucosa bajas, el cuerpo va a movilizar ácidos grasos para llevar energía a los músculos", explica García. Sin embargo, no hay evidencia científica con resultados claros que vincule la actividad física en ayunas con un adelgazamiento acelerado.

Desventajas del ejercicio en ayunas

Un entrenamiento en ayunas no conlleva ninguna ventaja en lo referido a la pérdida de peso, pero sí supone un obstáculo para realizar los ejercicios adecuadamente. Puede conducir a una serie de problemas:

Bajo rendimiento . Aparecen con más frecuencia los mareos, la fatiga y la falta de energía, sobre todo en personas poco habituadas al esfuerzo físico o cuando las temperaturas no son adecuadas.

. Aparecen con más frecuencia los mareos, la fatiga y la falta de energía, sobre todo en personas poco habituadas al esfuerzo físico o cuando las temperaturas no son adecuadas. Mayor riesgo de deshidratación . Al no consumir alimentos durante la noche, el cuerpo no cuenta con los líquidos necesarios. La persona que realice un entrenamiento con el estómago vacío debe procurar beber agua con frecuencia, más incluso que en un entrenamiento normal. Si esto se suma a un clima especialmente cálido, el ejercicio en ayunas representa un peligro para la salud.

. Al no consumir alimentos durante la noche, el cuerpo no cuenta con los líquidos necesarios. La persona que realice un entrenamiento con el estómago vacío debe procurar beber agua con frecuencia, más incluso que en un entrenamiento normal. Si esto se suma a un clima especialmente cálido, el ejercicio en ayunas representa un peligro para la salud. Pérdida de masa muscular . Cuando una persona realiza ejercicio intenso en ayunas, su cuerpo puede llegar a consumir tejido muscular para utilizarlo como comubstible. Por esta razón, el entrenamiento más adecuado para realizar en ayunas es el cardio o aeróbico.

. Cuando una persona realiza ejercicio intenso en ayunas, su cuerpo puede llegar a consumir tejido muscular para utilizarlo como comubstible. Por esta razón, el entrenamiento más adecuado para realizar en ayunas es el o aeróbico. Incremento de los niveles de cortisol: El ejercicio en ayunas favorece la producción del cortisol, la conocida como "hormona del estrés". El cortisol alto en el cuerpo durante períodos prolongados puede causar desequilibrios hormonales y tener consecuencias para la salud. Además, el ejercicio en ayunas suele realizarse durante las primeras horas del día, cuando los niveles de cortisol son más altos.

Cómo adelgazar efectivamente

La clave para bajar de peso es la dieta. "Lo más importante va a seguir siendo el déficit calórico total", explica García. Una reducción del número de calorías ingeridas va a conducir inevitablemente al adelgazamiento, sobre todo cuando se combina con el ejercicio. La nutricionista se apoya en un estudio realizado en mujeres con un mismo aporte calórico, donde se desmostró que la actividad física adelgaza en la misma medida, se haga ejercicio en ayunas o después de haber comido.

¿Y el ayuno intermitente? Si bien presenta algunos beneficios como regular el colesterol o reducir la presión arterial elevada, tampoco contribuye al adelgazamiento, ya que no modifica la cantidad de calorías que se consumen. Las estrategias para controlar efectivamente el peso son de carácter dietético:

Mantener la dieta y reducir cantidades

Reemplazar algunos alimentos por otros con menor contenido calórico

Dieta mediterréna

La controvertida dieta cetogénica o keto

Los cambios en la dieta debe ir acompañados de un entrenamiento adecuado para adelgazar. Los ejercicios de fuerza son los menos efectivos para bajar de peso, ya que fortalecen un grupo de músculos concretos. Mientras, el cardio requiere un esfuerzo más sostenido en el tiempo, utiliza un mayor número de músculos al mismo tiempo y quema más grasas para usar como energía, independientemente de si se realiza en ayunas o no.