José Abellán, cardiólogo: "¿Tiene la creatina un papel más allá del entrenamiento físico?"

Los asiduos al gimnasio y quienes realizan deportes de alta intensidad a menudo llegan a la conclusión de que el entrenamiento físico y una dieta saludable no son suficientes para tonificar su cuerpo. Optan por suplementos como la cafeína y la proteína para potenciar sus músculos, a lo que algunos son reacios por considerarlos "artificiales", conocer los posibles efectos adversos asociados y vincularlos al uso de anabolizantes. Sin embargo, el más popular de todos, la creatina, no sólo favorece el desarrollo de masa muscular, sino que además podría contar con propiedades beneficiosas para el corazón. El cardiólogo José Abellán ha participado en un estudio que investiga la posible relación entre el consumo de suplementos de creatina y una mejora de la salud cardiovascular, con resultados prometedores.

Beneficios para el corazón

La creatina permite mejorar el desempeño muscular durante los entrenamientos, pero no se limita a ello. Abellán explica que "el corazón es un músculo", por lo que los suplementos también pueden repercutir en quienes padecen problemas de carácter cardiovascular. Según el estudio en el que ha participado el cardiólogo, los pacientes con afecciones cardíacas suplementados con creatina durante 12 semanas presentan un "mejor rendimiento muscular y cardiorrespiratorio", además de poder caminar durante más tiempo y a más velocidad. Todos estos cambios se manifiestan sin que modifique el entrenamiento de las personas, y van acompañados de una sensación de menor esfuerzo físico al realizar actividades. En general, los suplementos de creatina dan lugar a una mejora del bienestar general y a que los síntomas de las enfermedades cardíacas se manifiesten con menor frecuencia.

¿La creatina tiene contraindicaciones? Según Abellán, es un suplemento seguro, a diferencia de otros que son consumidos frecuentemente por deportistas. Cuando se toma con una dosificación adecuada, no presenta problemas en los riñones. Es más, el cardiólogo afirma que los pacientes suplementados con creatina experimentaron una mejora de las funciones renales. Ahora bien, los profesionales de la salud recomiendan precaución en personas que padezcan problemas renales previos, ya que todavía no hay evidencia científica sólida sobre los efectos que puede tener en los riñones. Quienes decidan incluir los suplementos de creatina en su rutina deben ajustarse a las dosis indicadas, ya que un exceso de esta sustancia en el cuerpo puede traer consigo molestias gastrointestinales o un aumento de peso.

Si bien la investigación piloto en la que ha participado Abellán es limitada, sirve como punto de partida para estudios posteriores más exhaustivos que profundicen en los efectos de la creatina sobre el sistema cardiovascular.

Para qué se utiliza

Al tomarse como suplemento, la creatina permite mejorar la fuerza, la resistencia muscular y el rendimiento general. También favorece el desarrollo de masa muscular y previene lesiones. Por lo general, quienes practican deportes de alta intensidad se benefician en mayor medida, ya que sus músculos deben realizar un esfuerzo extra en comparación a otros deportes. Gracias a la creatina, el cuerpo es capaz de absorber con mayor facilidad las proteínas, fundamentales para el desarrollo muscular.

Dado que la creatina se almacena tanto en los músculos como en el cerebro para usarse como fuente de energía, algunos estudios señalan que la suplementación mejora el desempeño cognitivo, reduce la fatiga mental y potencia la memoria a corto plazo, especialmente en personas mayores.

Creatina en la dieta

La creatina es un compuesto natural formado por tres aminoácidos (glicina, metionina y arginina) que se encuentra de forma natural en el organismo. El cuerpo humano la puede sintetizar en pequeñas cantidades, pero la mayor parte de esta se obtiene a través del consumo de alimentos. Sobre todo se encuentra en la carne y el pescado, pero también en huevos y lácteos en menor medida. Algunos de los productos de origen animal más ricos en creatina son: