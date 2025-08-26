Vuelta al cole: recomendaciones para comenzar el curso con una boca sana

Con el inicio del curso escolar, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA) hace un llamamiento a padres y cuidadores para reforzar la importancia de una correcta salud bucodental en niños y adolescentes. Tras las vacaciones de verano, donde los horarios y hábitos suelen relajarse, es fundamental retomar rutinas saludables que aseguren el bienestar dental y general de los más pequeños.

Desde el COEA se recuerda que la salud oral no solo depende del cepillado, sino también de factores como la dieta, el estrés, la supervisión de los adultos y las revisiones dentales periódicas. La vuelta al cole representa una excelente oportunidad para revisar y reforzar estos aspectos, evitando problemas que pueden agravarse con el paso del tiempo. ¿Qué debemos hacer los padres?

Establecer rutinas de higiene bucal

Uno de los puntos clave al retomar la rutina escolar es volver a establecer una correcta higiene bucodental. Los especialistas recomiendan cepillarse los dientes al menos dos veces al día —después del desayuno y antes de dormir— y complementar la limpieza con el uso de hilo dental. En las mañanas, cuando el tiempo apremia, puede ser útil animar a los niños a cepillarse incluso antes del desayuno para no omitir este paso por las prisas.

Los especialistas recomiendan cepillarse los dientes al menos dos veces al día y complementar la limpieza con el uso de hilo dental / .

El COEA recuerda que mantener el pH bucal en niveles seguros es esencial para prevenir la formación de caries: “El cepillado previo al desayuno ayuda a evitar que la acidez aumente, lo que crea un entorno más saludable en la boca”.

A partir de los 8 años, también puede considerarse el uso de cepillos eléctricos infantiles, que pueden mejorar la eficacia del cepillado. Además, es importante elegir pastas dentales formuladas específicamente para niños, adecuadas a su edad y necesidades.

Dieta equilibrada y control del azúcar

Durante la jornada escolar, las meriendas y almuerzos juegan un papel determinante en la salud bucodental. El COEA aconseja a las familias supervisar los alimentos que llevan los niños al colegio, priorizando opciones saludables como frutas frescas, frutos secos sin azúcar añadida, lácteos bajos en grasa y bocadillos integrales.

Se deben priorizar opciones saludables como frutas frescas, lácteos bajos en grasa y bocadillos integrales / .

Los alimentos azucarados, procesados o ricos en almidón (como bollería industrial o galletas saladas) favorecen la aparición de caries. Incluso los zumos envasados, aunque parezcan saludables, pueden contener niveles excesivos de azúcar. La mejor opción es fomentar el consumo de agua como bebida principal y reservar los jugos para ocasiones puntuales.

Según expertos, una dieta adecuada no solo protege los dientes, sino que también contribuye al rendimiento escolar, evitando los clásicos “bajones” de energía relacionados con el exceso de azúcar.

Estrés escolar y bruxismo infantil

El regreso a las aulas, especialmente después de un verano relajado, puede generar nerviosismo en los escolares. Este estrés puede manifestarse a través del bruxismo (rechinar o apretar los dientes), un hábito involuntario que, si se mantiene, puede desgastar el esmalte dental y generar molestias musculares o dolores de cabeza.

El Colegio de Dentistas de Alicante subraya que otros comportamientos como morder lápices, bolígrafos o incluso las uñas también pueden ser indicios de ansiedad y afectar la salud bucal. Estos hábitos, además de incrementar el riesgo de infecciones, pueden alterar la alineación dental o dañar el esmalte, especialmente en niños con dientes en formación.

Los profesionales recomiendan a los padres estar atentos a estos signos y, si persisten, consultar con un odontólogo para valorar el impacto sobre la salud dental del niño y aplicar técnicas de prevención o tratamiento.

Supervisión, educación y visitas al dentista

En la primera etapa escolar, la supervisión por parte de los adultos es crucial. Los más pequeños necesitan ayuda para desarrollar buenos hábitos de higiene bucal y, con el tiempo, adquirir la autonomía necesaria para mantenerlos por sí mismos.

El COEA recuerda que los niños deberían acudir al dentista al menos dos veces al año / .

Además, el comienzo del curso es un buen momento para programar una visita al dentista. Muchas veces, durante las vacaciones los controles odontológicos se posponen, por lo que septiembre se convierte en una fecha ideal para detectar a tiempo caries, maloclusiones o problemas derivados del verano, como traumatismos no tratados o la aparición de manchas en los dientes.

El COEA recuerda que los niños deberían acudir al dentista al menos dos veces al año. Estas revisiones permiten identificar problemas de manera temprana, reducir el miedo al dentista y educar tanto a padres como a hijos en la importancia del autocuidado bucal.

¿Qué hacer en caso de traumatismo dental en el colegio?

Los juegos y actividades físicas también conllevan riesgos. Uno de ellos es el traumatismo dental, un accidente que puede ocurrir durante el recreo o la práctica de deportes. Si un niño sufre un golpe que provoca la pérdida de un diente definitivo, los docentes o adultos presentes deben actuar rápidamente: localizar el diente, enjuagarlo con agua sin tocar la raíz y conservarlo en un recipiente con agua mineral o leche. Es fundamental acudir de inmediato al dentista para valorar la posibilidad de reimplantarlo.

La salud bucodental debe formar parte del bienestar integral de los niños y adolescentes / .

En caso de tratarse de un diente de leche, no se debe intentar su reimplantación, pero sí es necesario que el menor sea evaluado por un profesional, ya que puede haber daño en la encía o en el germen del diente definitivo.

Un nuevo curso… con una sonrisa saludable

La salud bucodental debe formar parte del bienestar integral de los niños y adolescentes. Una buena rutina de higiene, una dieta equilibrada, el control del estrés, el seguimiento de hábitos y las revisiones dentales periódicas son pilares fundamentales para garantizar que la vuelta al cole no solo sea académicamente exitosa, sino también saludable.

Desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante se anima a las familias a priorizar estos cuidados como parte de la preparación para el nuevo curso, porque una boca sana es sinónimo de calidad de vida… y de una gran sonrisa.