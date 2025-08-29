Centro Clínico Estético Salvia: El lugar para cuidar tu piel y tu cuerpo en Santa Pola

En un mundo donde el ritmo acelerado muchas veces nos obliga a dejar el cuidado personal en segundo plano, el autocuidado se ha convertido en una necesidad, no en un lujo. Dedicar tiempo a nuestro cuerpo y a nuestra piel es invertir en salud, bienestar y confianza. Y en Santa Pola hay un lugar pensado precisamente para eso: el Centro Clínico Estético Salvia.

Fundado en 1996, este centro pionero en medicina estética avanzada se ha consolidado como referencia en tratamientos de belleza, salud y cuidado personal. Su filosofía es clara: cuidar tu belleza es nuestra ciencia.

Salvia no es solo un centro de estética, es un espacio donde relajarse, desconectar del ritmo diario y mimarse con tratamientos personalizados que combinan innovación, experiencia y un trato cercano.

Medicina estética avanzada en Santa Pola

El Centro Clínico Estético Salvia destaca por su unidad de medicina estética, donde se aplican las técnicas más avanzadas para realzar la belleza natural. Entre sus servicios más demandados se encuentran rellenos dérmicos para recuperar volumen y suavizar arrugas, tratamientos con bótox que ofrecen un rejuvenecimiento facial seguro y con resultados naturales, o rejuvenecimiento facial no invasivo, diseñado para revitalizar la piel y devolverle frescura.

Todos los procedimientos son realizados por especialistas certificados, garantizando seguridad y resultados duraderos.

Salvia ofrece una amplia gama de tratamientos corporales exclusivos que combinan técnicas tradicionales y modernas. / INFORMACIÓN

Tratamientos corporales

Más allá de la medicina estética, Salvia ofrece una amplia gama de tratamientos corporales exclusivos que combinan técnicas tradicionales y modernas para nutrir la piel y relajar el cuerpo. Los clientes pueden disfrutar de masajes relajantes, perfectos para liberar tensiones; exfoliaciones y envolturas corporales que hidratan y revitalizan la piel o programas integrales de cuidado corporal adaptados a cada necesidad.

Un auténtico oasis en Santa Pola para quienes buscan bienestar físico y mental.

Belleza integral: cuidado de pies a cabeza

El centro también cuenta con un área especializada en tratamientos de belleza y estética, con opciones que van desde faciales revitalizantes hasta servicios de manicura y pedicura. Cada tratamiento se adapta a las características individuales de cada persona, ofreciendo un cuidado integral que potencia la belleza interior y exterior.

Promoción especial: prueba gratis los nuevos tratamientos en Salvia

Como parte de su compromiso con la innovación, el Centro Clínico Estético Salvia ha incorporado recientemente la máquina Détox Body Láser Lipolítico, un tratamiento diseñado para ayudar a perder grasa corporal, ya sea de forma localizada o generalizada.

Combinado con la camilla de Andulación, potencia sus resultados, permitiendo que, en programas completos de entre 8 y 40 sesiones (dos por semana), se puedan llegar a perder hasta 20 kilos.

Ahora tienes una sesión de prueba gratuita para comprobar su efectividad y, sobre todo, determinar si es apta para este tipo de tratamiento.

El Centro Clínico Estético Salvia ha incorporado recientemente la máquina Détox Body Láser Lipolítico. / INFORMACIÓN

Además, el centro quiere acercar la experiencia del cuidado facial a todos sus clientes. Por ello, ofrece también un tratamiento flash facial de 15 minutos gratuito, que limpia en profundidad, exfolia y rejuvenece la piel.

Una muestra perfecta de lo que puede lograr un tratamiento completo de 60 minutos, capaz de transformar la piel y devolverle luminosidad.

Para aprovechar estas promociones, solo tienes que acceder a través de este enlace a su página web, donde se puede concertar la cita gratuita.

Un centro con trayectoria y confianza

Desde 1996, el Centro Clínico Estético Salvia ha sabido evolucionar sin perder su esencia: ofrecer a cada cliente una experiencia personalizada, basada en la profesionalidad y la pasión por el cuidado estético. Su equipo multidisciplinar combina ciencia, tecnología y cercanía para lograr resultados visibles y naturales.

Sin duda, un lugar donde cada visita es una oportunidad para cuidarse, relajarse y descubrir una mejor versión de uno mismo.

Más información:

Carrer Ramón y Cajal, 8, 03130 Santa Pola (Alicante)

Teléfono: 697 78 96 56 y 965 41 70 36