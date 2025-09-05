Nuestra historia, tu salud: 25 años de innovación médica del Hospital Quirónsalud Torrevieja

En el marco de su 25 aniversario, el Hospital Quirónsalud Torrevieja ha inaugurado un mural conmemorativo que recorre, año a año, los principales hitos que han marcado su trayectoria. Inaugurado en el año 2000, el hospital ha consolidado desde entonces un modelo sanitario de referencia, basado en la excelencia médica, la innovación clínica y la atención personalizada. Bajo el lema “Nuestra historia, tu salud”, el nuevo mural o línea de tiempo ofrece a pacientes, profesionales y visitantes una mirada a los momentos que definieron su liderazgo, su evolución y su compromiso con una medicina humana y avanzada.

25 años liderando el cambio

Este mural no solo recopila los hitos más relevantes desde el año 2000, sino que es también un testimonio del carácter pionero que ha definido al Hospital Quirónsalud Torrevieja desde su fundación. A lo largo de estos 25 años, el centro ha sabido adelantarse a su tiempo, siendo el primero en España en aplicar técnicas y enfoques asistenciales que marcaron una diferencia en la forma de tratar a los pacientes.

Entre estos avances destacan la incorporación en 2001 de la técnica HIPEC (quimioterapia intraperitoneal hipertérmica) para tumores del peritoneo; en 2004, la aplicación de radioterapia intraoperatoria con acelerador móvil (MOBETRON), siendo el primer hospital en España en utilizar esta tecnología; la puesta en marcha en 2007 de la primera Unidad de Consejo Genético en la Comunidad Valenciana; y la llegada, en 2008, del primer robot Da Vinci de la región. En 2009, el hospital realizó la primera serie de cirugías robóticas del cáncer de páncreas en el país, y en 2010 inició un ambicioso programa de transcriptómica para la medicina personalizada en oncología. Más recientemente, en 2023, obtuvo la acreditación internacional Joint Commission (JCI), y en 2025 ha comenzado a aplicar inteligencia artificial al diagnóstico clínico mediante herramientas como el sistema Scribe, impulsado por Quirónsalud en todos sus centros. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos hitos que han consolidado al hospital como un referente en innovación médica, excelencia técnica y atención centrada en el paciente.