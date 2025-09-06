¿Te cuesta dormir por las noches? Usa la técnica de los marines de Estados Unidos para coger el sueño en segundos

Las largas noches de verano están pasando factura a muchos trabajadores, que tienen dificultades para conciliar el sueño al retomar su rutina diaria. Durante las vacaciones no hay horarios, y eso acaba costando caro, porque cuando tienen que acostarte temprano para madrugar, no consiguen hacerlo. Si te pasa esto, sigue la técnica infalible de los Navy Seals de Estados Unidos.

El síndrome postvacacional afecta a miles de trabajadores en España, generando cansancio, ansiedad y dificultades para dormir, pero gracias al truco del ejército podrás conciliar el sueño en cuestión de minutos.

Así funciona la técnica 4-7-8

Los Navy Seals son el cuerpo de operaciones especiales de Estados Unidos. Los soldados utilizan este método en condiciones de máximo estrés, donde dormir bien es clave para su rendimiento. Se trata de la técnica de respiración 4-7-8, un ejercicio sencillo que, según diferentes estudios médicos, contribuye a reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés), relajar el sistema nervioso y aumentar la producción de melatonina, hormona natural del sueño.

El método de los Navy Seals consiste en seguir tres pasos básicos:

Inspirar profundamente durante 4 segundos. Mantener el aire en los pulmones durante 7 segundos. Exhalar lentamente durante 8 segundos.

Este ciclo debe repetirse varias veces antes de dormir. Quienes la practican dicen que el cuerpo entra en un estado de relajación profunda, ideal para conciliar el sueño en apenas uno a cinco minutos.

La clave de la técnica está en que la respiración pausada y controlada activa el sistema nervioso, responsable de relajar el organismo tras periodos de tensión. Al disminuir el ritmo cardíaco y oxigenar mejor la sangre, se produce un efecto calmante que favorece la conciliación del sueño.

Un recurso útil para la vuelta a la rutina

En España, la falta de sueño es un problema que afecta a muchas personas. Según datos de la Sociedad Española del Sueño (SES), cerca de un 30% de la población adulta sufre insomnio ocasional, y en épocas de cambio de rutinas, como septiembre, este porcentaje puede dispararse.

Para muchos trabajadores, que tras las vacaciones deben volver a madrugar y enfrentarse al estrés laboral, la técnica 4-7-8 puede convertirse en un aliado natural y y fácil de hacer para recuperar la calidad del descanso.