ISABIAL celebra su Open Days el 18 de septiembre en el ADDA para acercar la ciencia en salud a la ciudadanía

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), dependiente de la Conselleria de Sanidad, y en el que trabaja personal sanitario del Hospital General Universitario Doctor Balmis y su departamento de salud, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), tiende un puente entre ciencia y sociedad el jueves 18 de septiembre de 2025 con una nueva edición de Ciencia Abierta - Open Days.

La actividad de divulgación científica en salud, de acceso libre y gratuito, está dirigida a todos los públicos, y se llevará a cabo el próximo jueves entre las 9 y las 20 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

Por la mañana, asistirán estudiantes de centros educativos de la provincia, y, por la tarde, las actividades estarán dirigidas a toda la ciudadanía interesada en conocer cómo se obtienen los avances científicos que revierten directamente en el Sistema Nacional de Salud.

Esta nueva edición de OPEN DAYS va a recibir la visita de más de 1.000 estudiantes de centros de Educación Secundaria de varios puntos de la provincia. Concretamente, asistirán estudiantes de institutos públicos y privados de Alicante, Elche, San Vicente del Raspeig, Muro de Alcoy, Torrevieja y Campello. Además, la jornada contará con la presencia de alumnado de ciencias de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

La directora científica de ISABIAL, la doctora Cristina Alenda, que a su vez es jefa del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Doctor Balmis, invita a toda la ciudadanía de la provincia a asistir al Open Days ya que, “con esta actividad de divulgación científica sanitaria en el ADDA creamos un espacio de encuentro y diálogo entre nuestros investigadores e investigadoras, estudiantes de toda la provincia, colectivos de pacientes y la ciudadanía en general para que la sociedad conozca de primera mano la investigación en salud de excelencia que se lleva a cabo en nuestro Instituto”.

Ciencia Abierta - Open Days cuenta con un programa dinámico y enriquecedor que refleja el compromiso de ISABIAL con la formación en salud de la sociedad, la divulgación científica y el fomento de nuevas vocaciones científicas entre los más jóvenes. Además, visibiliza la perspectiva de género en el ámbito de la investigación, ya que la mayoría del personal investigador del centro son mujeres.

El Open Days contará con múltiples actividades que convivirán al mismo tiempo en el ADDA. Estarán distribuidas en tres espacios diferenciados como son el vestíbulo principal, la sala de cristal y la sala de conferencias.

Durante todo el día, se sucederán actividades de divulgación científica abiertas al público y de acceso gratuito, como charlas de educación en salud impartidas por especialistas del Hospital Doctor Balmis. También habrá talleres y experimentos de las plataformas de apoyo a la investigación de ISABIAL, así como talleres de simulación y realidad virtual.

Todo ello con el objetivo de fomentar la educación científica y mejorar el conocimiento que la sociedad tiene sobre la investigación en salud que se lleva a cabo en Alicante. Con este evento, ISABIAL quiere hacer a la sociedad partícipe de la investigación que se realiza en este Instituto de Investigación Sanitaria, invitándole a conocer a los investigadores e investigadoras, con los que podrán hablar, resolver sus principales inquietudes y, además, trasladarles propuestas sobre temas que les preocupen.

Las charlas de educación en salud actualizarán a la población información útil sobre alergias, tabaquismo, sexualidad, enfermedades reumáticas y autoinmunes, enfermedades infecciosas, oncología pediátrica o fibrosis pulmonar, entre otras áreas.

La mayoría de estas sesiones correrán a cargo de profesionales sanitarios del Hospital General Universitario Doctor Balmis, el centro de referencia de la provincia de Alicante, que, además de realizar actividad asistencial en consultas del hospital, centros de salud y de especialidades, investigan cada día para mejorar la atención que prestan a sus pacientes. Es decir, que el fruto de sus investigaciones revierte directamente en la atención sanitaria.

Talleres y experimentos para toda la familia

La zona más didáctica de OPEN DAYS será la de talleres, que ofrecerán plataformas de apoyo a la investigación de ISABIAL, así como varios grupos de investigación del centro. Los asistentes podrán participar en talleres para, por ejemplo, procesar material biológico, conocer mejor el funcionamiento de las enfermedades a través de microscopios y ampliar su conocimiento sobre el comportamiento de enfermedades neurodegenerativas tan comunes como el alzheimer.

Otra zona muy atractiva para los visitantes será la de los talleres del Laboratorio de Simulación e Innovación de Alicante de ISABIAL (SimIA), ubicado en el hospital. Aquí los visitantes dispondrán de un gran equipo humano de profesionales que les harán de guía en los talleres “Ponte en la piel de un@ cirujan@”, “Mi bebé se ha atragantado. ¿Qué es lo que puedo hacer?”, “Mi pareja está de parto: ¿Qué es lo que puedo hacer?”, “Mi papá está muy grave, se le ha parado el corazón”, o el de realidad virtual, que siempre despierta un alto interés.

Este espacio se completa con dos talleres muy interesantes. Uno de ellos es el titulado “Cómo la realidad virtual favorece la recuperación de pacientes con insuficiencia cardiaca”, que presentará un innovador producto sanitario que próximamente se pondrá de manera piloto en varios hospitales de la provincia a través de un ensayo clínico. El segundo de estos talleres expondrá la revolución que puede suponer la impresión 3D y los avances médicos que esta puede aportar a la formación continua de los profesionales sanitarios y la planificación quirúrgica, entre otras funcionalidades.

Asociaciones de pacientes de referencia

El OPEN DAYS quiere dar este año un paso más para favorecer la integración de la sociedad en la labor que realiza el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, que es otro de sus retos. Por este motivo, por primera vez, la jornada contará con una zona dedicada exclusivamente a colectivos de pacientes, que presentarán su trabajo y ofrecerán talleres a los asistentes.

En el ADDA estarán, junto a los investigadores e investigadoras de ISABIAL, la Asociación Española contra el Cáncer en Alicante (AECC), la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (ASPANION), la Asociación Alicantina para la lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer), y la Asociación Cardiopatías Familiares, entre otras que se irán sumando en los próximos días.

Donaciones

También se espera la visita de entidades que colaboran en la recaudación de fondos para impulsar la investigación que se lleva a cabo en ISABIAL, como la Asociación La Sonrisa de Antonio de Catral, que apoya proyectos del grupo de investigación de Oncología Pediátrica. Esta entidad, dedicada únicamente a recaudar fondos para impulsar la investigación en cáncer infantil, ha contribuido a la investigación de ISABIAL con mas de 35.000 euros desde su creación en 2024.

La directora científica de ISABIAL, Cristina Alenda, ha agradecido el interés de estos colectivos por formar parte de la actividad, que se enmarca en la Noche de la Ciencia, una celebración a nivel europeo que se conmemora cada año en el mes de septiembre. “Invitamos a todos los colectivos de vecinos y pacientes de la provincia a participar en las actividades para poder dialogar con el personal investigador y generar sinergias, ya que de esta forma, podremos asegurar que la investigación que llevamos a cabo en ISABIAL responda a las verdaderas necesidades sanitarias de la población alicantina”.

Patrocinadores

El evento Open Days del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante cuenta este año con la colaboración de diferentes entidades: Pfizer, Grupo Maestral, Aguas de Alicante, Actiu y Mediterránea de Cátering. De esta forma, estas empresas muestran su compromiso con la investigación sanitaria que se lleva a cabo en la provincia y su divulgación entre la sociedad.

La programación completa del OPEN DAYS 2025 se puede consultar en la web de ISABIAL.

¿Qué es ISABIAL?

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), acreditado por el Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación), se constituye como un espacio de investigación biomédica multidisciplinar y traslacional orientado a la investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios de salud.

ISABIAL, formado por el Hospital General Universitario Dr. Balmis y su departamento de salud, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), cuenta con 47 grupos de investigación y 667 investigadores e investigadoras que contribuyen a la generación de conocimiento a través de más de 500 publicaciones científicas de alto impacto y más de 550 estudios anuales.