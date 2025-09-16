Miranza se une al Día Mundial de la Retina con revisiones gratuitas en Alicante
La campaña de prevención de patologías de retina se celebrará el 19 de septiembre en el Teatro Principal
Con motivo del Día Mundial de la Retina, que se conmemora el próximo 28 de septiembre, el grupo Miranza lanza una iniciativa de prevención visual abierta al público. El jueves 19 de septiembre, en el Teatro Principal de Alicante, especialistas realizarán exámenes gratuitos de retina para detectar precozmente posibles patologías o amenazas que comprometan la visión.
La acción se enmarca en una campaña de concienciación que recuerda la importancia de cuidar la salud ocular y realizar revisiones periódicas, especialmente ante enfermedades silenciosas que pueden progresar sin síntomas aparentes. Bajo el lema “Prevenir es la mejor opción”, Miranza busca acercar la salud visual a la ciudadanía y promover hábitos de revisión responsables.
Las pruebas no requieren cita previa y estarán disponibles para cualquier persona interesada. Las revisiones se llevarán a cabo de 09:30 a 17:30 el día 19 de septiembre en el propio vestíbulo del Teatro Principal de Alicante. Para más información, los interesados pueden contactar con la clínica Miranza Alicante al 965 154 062 o visitar la web.
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- De fiesta a las 4:30 en su ático en El Campello, con la música a tope... y le pilla quien menos se lo espera
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Pedro Sánchez elige Alicante para anunciar las inversiones en los aeropuertos de toda España
- El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia