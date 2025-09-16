Miranza se une al Día Mundial de la Retina con revisiones gratuitas en Alicante

Con motivo del Día Mundial de la Retina, que se conmemora el próximo 28 de septiembre, el grupo Miranza lanza una iniciativa de prevención visual abierta al público. El jueves 19 de septiembre, en el Teatro Principal de Alicante, especialistas realizarán exámenes gratuitos de retina para detectar precozmente posibles patologías o amenazas que comprometan la visión.

La acción se enmarca en una campaña de concienciación que recuerda la importancia de cuidar la salud ocular y realizar revisiones periódicas, especialmente ante enfermedades silenciosas que pueden progresar sin síntomas aparentes. Bajo el lema “Prevenir es la mejor opción”, Miranza busca acercar la salud visual a la ciudadanía y promover hábitos de revisión responsables.

Las pruebas no requieren cita previa y estarán disponibles para cualquier persona interesada. Las revisiones se llevarán a cabo de 09:30 a 17:30 el día 19 de septiembre en el propio vestíbulo del Teatro Principal de Alicante. Para más información, los interesados pueden contactar con la clínica Miranza Alicante al 965 154 062 o visitar la web.