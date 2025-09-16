La salud bucodental también vuelve al cole: nuevos propósitos y revisiones periódicas

Comienza el nuevo curso escolar, un momento tan simbólico como el 1 de enero, cuando nos planteamos los propósitos a cumplir. Uno de ellos, y fundamental, debería ser atender nuestra salud bucodental y la de nuestros seres queridos. Aprovechar este inicio para concertar nuestra visita periódica al dentista puede marcar la diferencia entre mantener una sonrisa sana o enfrentarnos a problemas evitables. Objetivos:

1. Prevenir la caries desde el primer día del curso

La caries sigue siendo una de las enfermedades más comunes en España: afecta al 94 % de los adultos, alrededor de 11 millones de personas, con en promedio 7 dientes dañados por persona, según expone el Consejo General de Dentistas de España.

En menores, un tercio presenta caries en dientes de leche, y entre el 80 y el 90 % de esas caries no ha sido tratada. Este inicio de curso es un buen momento para que las familias revisen si los niños han recibido atención dental. En ellos, la periodicidad en la visita al dentista es aún más importante.

La prevención oral efectiva pasa por acudir al odontólogo o estomatólogo al menos una vez al año. / INFORMACIÓN

2. Revisiones periódicas: el mejor propósito dental

La prevención oral efectiva pasa por acudir al odontólogo o estomatólogo al menos una vez al año; en muchos casos se aconseja incluso cada seis meses, para detectar a tiempo problemas como la caries o enfermedades de las encías.

Esto facilita tratamientos sencillos como empastes o limpiezas que evitan complicaciones mayores. En especial, si en el pasado se han colocado implantes, la higiene es clave para prevenir la periimplantitis, una causa frecuente de pérdida de implante.

3. Hábitos diarios: el poder del cepillado, hilo dental y dieta

Más allá de las visitas al dentista, hay rutinas diarias que sostienen una buena salud bucodental. El cepillado dos veces al día con pasta fluorada (1 000–1 500 ppm), más limpieza con hilo dental y una dieta baja en azúcares libres, son las medidas básicas avaladas por la OMS. Además, limitar snacks azucarados, beber agua y evitar tabaco contribuye significativamente a la salud oral.

En esta vuelta al cole, desde el COEA se invita a la ciudadanía alicantina a incluir la cita con su dentista como parte de su planificación. / INFORMACIÓN

4. Cuidar desde la infancia: odontopediatría y primeros dientes

Atender la salud bucodental desde los primeros años es esencial. Aunque los dientes de leche son temporales, puede afectar la salud de los definitivos si no se tratan adecuadamente.

Lo ideal es comenzar las revisiones con odontopediatra desde el primer año y aplicar sellados o flúor en caso de riesgo. En la infancia escolar, una alimentación saludable y el cepillado tras cada comida ayudan a frenar la caries cuando el esmalte aún no está completamente formado.

Renovar mochilas y propósitos

En esta vuelta al cole, igual que renovamos mochilas y propósitos, desde el COEA se invita a la ciudadanía alicantina a incluir la cita con su dentista como parte de su planificación. Cumplir con este objetivo anual puede traducirse en menos caries, encías sanas y más bienestar. Una visita a tiempo no solo cuida la boca, sino también nuestra salud general, desde evitar complicaciones hasta mejorar nuestra calidad de vida.

Este curso, ¡que la primera tarea sea cuidar nuestra sonrisa!