Recuperar la sonrisa en menos de 12 horas: Así es el innovador tratamiento de IGB Dental

Recuperar la sonrisa es mucho más que un asunto estético: significa volver a disfrutar de la comida, hablar con seguridad y recuperar la confianza personal. Los avances en implantología dental han permitido que hoy en día muchas personas puedan acceder a tratamientos de implantes con dientes fijos en menos de 12 horas, una técnica que revoluciona la odontología y que ofrece resultados naturales, duraderos y de alta calidad.

En IGB Dental siempre se realiza un estudio previo personalizado, con pruebas de imagen en 3D y una valoración clínica exhaustiva. / Ángel Luis Juste Foz

Una sonrisa completa en un solo día

El procedimiento consiste en colocar los implantes dentales y fijar una prótesis provisional en la misma jornada. El paciente entra en la clínica sin dientes o con piezas muy dañadas y, pocas horas después, sale con dientes fijos, funcionales y estéticos.

La clave está en la combinación de la planificación digital en 3D, tecnología de vanguardia y un equipo altamente cualificado y experimentado. Todo ello permite un proceso rápido, seguro y sin dolor.

Posteriormente, una vez que los implantes se han integrado en el hueso, se coloca la prótesis definitiva. Sin embargo, desde el primer momento el paciente ya disfruta de la comodidad de los dientes fijos, lo que supone un cambio radical en su día a día.

No obstante, para que este procedimiento sea viable, el paciente debe contar con una estructura ósea adecuada que permita la fijación de los implantes. Por ello, en IGB Dental siempre se realiza un estudio previo personalizado, con pruebas de imagen en 3D y una valoración clínica exhaustiva, garantizando la seguridad y el éxito del tratamiento.

Impacto en la vida de las personas

Los beneficios van mucho más allá de lo físico: poder comer con normalidad, hablar sin limitaciones y sonreír con confianza impacta de forma directa en la autoestima y el bienestar emocional. Todo ello en cuestión de horas.

En palabras del director médico de IGB Dental, Alejandro Gómiz Bordalás:

“Nuestro compromiso es devolver la sonrisa y la confianza a las personas en el menor tiempo posible. Gracias a la tecnología de vanguardia y a la experiencia de nuestro equipo, hoy es posible tener dientes fijos en menos de 12 horas. Es un orgullo ver cómo cambia la vida de nuestros pacientes en tan poco tiempo.”

Alejandro Gómiz Bordalás, director médico de IGB Dental. / Ángel Luis Juste Foz

IGB Dental: cercanía y tecnología al servicio del paciente

Con clínicas en Alicante, Elche, San Vicente y Elda, IGB Dental es un referente en implantología avanzada en la provincia de Alicante y ofrece un enfoque integral gracias a su equipo multidisciplinar.

Uno de sus grandes valores diferenciales es IGB Laboratorio, un laboratorio protésico que trabaja en exclusiva para IGB Dental. Esto permite reducir los tiempos de fabricación de las prótesis y garantizar resultados de máxima precisión que no serían viables de otro modo.

La experiencia también marca la diferencia: IGB Dental realiza más de 425 casos de implantes y dientes fijos al año, acumulando un historial de más de 4.500 casos de éxito. Esta experiencia y volumen de trabajo otorgan a la clínica un bagaje único en innovación, calidad y confianza, marcando la diferencia frente a otras clínicas del sector.

Además, IGB Dental ofrece planes de financiación personalizados, diseñados para facilitar el acceso todo tipo de tratamiento sin que la inversión económica suponga un obstáculo.

Sonreír sin esperar

Los implantes y dientes fijos en menos de 12 horas ya no son una promesa del futuro, sino una realidad disponible en Clínicas IGB Dental. Gracias a la combinación de tecnología avanzada, experiencia y cercanía, no solo recuperas tus dientes, sino también la confianza para comer, hablar y sonreír sin miedo.