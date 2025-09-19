Alicante abre las puertas a uno de los mayores centros de fertilidad de Europa con Tambre

Alicante vivió el pasado jueves un momento decisivo en el ámbito de la medicina reproductiva. En el complejo Panoramis Life & Business, con vistas al puerto, se celebró la inauguración oficial de Tambre Alicante, un centro que combina la tecnología más avanzada en fertilidad con un modelo de atención humana y cercana. Más de 300 invitados acudieron a la cita, marcada por la emoción, la innovación y la historia.

El acto estuvo presidido por la CEO del Grupo Tambre, Inge Kormelink, quien ofreció un discurso profundamente inspirador y personal, acompañada por Louise Joy Brown, la primera persona en el mundo nacida por fecundación in vitro (FIV), que ejerció de madrina del evento. La ceremonia también contó con las palabras de la Secretaria Territorial de Sanidad de la provincia, Sandra López Pomares, y de la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, quienes subrayaron la relevancia de este proyecto para la ciudad y la Comunidad Valenciana.

Ciencia, humanidad y diseño singular

Tras el corte de cinta comenzaron las visitas guiadas por las instalaciones, donde se pudo comprobar de primera mano la singularidad del nuevo centro: un gran espacio de 2.000 metros que combina ciencia y empatía, tecnología y arte, con un diseño orgánico y luminoso que rompe con la idea tradicional de ‘clínica’.

Las salas de espera individuales garantizan privacidad, mientras que las consultas llevan nombres de emociones como Esperanza o Confianza. Los laboratorios cuentan con incubadores de última generación con sistemas time-lapse, inteligencia artificial para la selección embrionaria y técnicas avanzadas como Zymot-ICSI para la infertilidad masculina.

Un discurso desde la experiencia y la empatía

“Cada apertura es un nuevo comienzo. Pero también es una prolongación de lo que ya somos: un equipo que vibra con cada prueba de embarazo positiva, que acompaña en cada paso, que se involucra con alma”, afirmó Inge Kormelink en su intervención.

La CEO no habló solo como directiva, sino también como mujer que conoce en primera persona un diagnóstico de infertilidad. Recordó que, a causa de un accidente, desde niña sabía que ser madre iba a ser difícil, casi imposible. La medicina reproductiva, aún incipiente entonces, le permitió finalmente tener hijos. Esa experiencia, explicó, le enseñó que cada paciente necesita ciencia, pero también comprensión.

Kormelink llegó a Tambre en el verano de 2018 a una clínica en Madrid que estaba en una crisis estructural y que logró reflotar. Y esa experiencia personal se convirtió en el motor de un nuevo modelo de desarrollo: internacional, cercano y profundamente humano. Hoy está considerada como un referente nacional e internacional.

Alicante como enclave estratégico

La elección de Alicante responde a varios factores: su ubicación privilegiada, el aeropuerto con amplias conexiones internacionales, el clima mediterráneo y una creciente proyección como destino de turismo sanitario.

La nueva sede en Panoramis Life & Business, refuerza esa apuesta. Un espacio singular frente al mar, que combina la innovación científica con un entorno inspirador que refuerza la vocación de Alicante como destino de salud y bienestar.

Louise Brown, un símbolo que une historia y futuro

La presencia de Louise Brown dio un carácter histórico al evento. Su nacimiento en 1978 marcó un antes y un después en la medicina. Desde entonces, más de 13 millones de bebés han llegado al mundo gracias a la fecundación in vitro y a otras técnicas derivadas.

Brown, que siempre ha llevado su papel con discreción, recordó durante su visita a Alicante el sentido de su historia: “No elegí ser la primera ‘bebé probeta’, pero con el tiempo entendí que mi vida representa esperanza para millones de familias. Hoy me enorgullece acompañar a Tambre, que ofrece a tantas mujeres y parejas la oportunidad de formar una familia”.

De Madrid a Alicante: una trayectoria de excelencia y liderazgo femenino

La historia de Tambre comenzó en Madrid también en 1978, el mismo año en que nació Louise Joy Brown. Fundada por el doctor Pedro Caballero Peregrín, Tambre fue pionera en reproducción asistida en España, creó el primer banco de semen de Madrid (segundo de España) e implantó unidades tan innovadoras como la de inmunología reproductiva.

Hoy Tambre es un ejemplo de liderazgo femenino: el 90 % de su plantilla son mujeres, que a su vez ocupan la mayoría de los puestos directivos: CEO, directora médica, científica, de Laboratorios, de Recursos Humanos y de Calidad.

El perfil del paciente y la vocación internacional

El doctor Abraham Zavala, coordinador médico de Tambre Alicante, explica que la clínica atenderá un perfil muy concreto de pacientes: mujeres de unos 37 años de media, muchas de ellas tras cuatro tratamientos fallidos en otros centros.

“Recibimos pacientes con un perfil muy internacional, el 70 % son extranjeros. Sabemos que somos, en muchos casos, su última esperanza. Por eso personalizamos cada proceso: cada paciente es diferente y cada tratamiento está hecho a medida, además en su propio idioma. Hoy contamos con seis unidades lingüísticas —en castellano, inglés, francés, italiano, alemán y neerlandés— para que nuestros pacientes se sientan comprendidos desde la primera palabra”, destacó.

Impacto económico y empleo cualificado

Además de su impacto sanitario, Tambre Alicante contribuirá al desarrollo turístico, de servicios y económico de la ciudad, generando empleo cualificado directo e indirecto. La previsión es que el Grupo alcance los 250 profesionales en 2030, entre ginecólogos, embriólogos, inmunólogos, urólogos, psicólogos y personal de soporte.

Las autoridades locales coincidieron en destacar que la llegada de Tambre supone un impulso para la economía y consolida a Alicante como polo de atracción en el sector de la salud y el bienestar.

Una convicción compartida

La inauguración de Tambre Alicante fue algo más que la apertura de un edificio. Fue la celebración de una forma de entender la medicina reproductiva que une ciencia y empatía . Lo resumió Kormelink en una frase que define el espíritu del grupo: “La excelencia médica y la calidez humana deben ir siempre de la mano”.

Con este nuevo centro, Alicante se coloca en el mapa internacional de la fertilidad y se abre a cientos de familias que buscan cumplir el sueño de tener un hijo.

Asistencia y apoyo de diversos sectores de la sociedad

La inauguración de Tambre Alicante reunió a más de 300 invitados en Panoramis Life&Business, un enclave privilegiado junto al Puerto Deportivo de Alicante. Entre los asistentes, destacaron los anfitriones: la CEO de Tambre, Inge Kormelink, la madrina de honor del evento, Louise Joy Brown, la directora médica del Grupo Tambre, Laura García de Miguel, el coordinador médico en Alicante, Abraham Zavala, la directora de laboratorios en Alicante, Leonor Ortega; el asesor científico, José Antonio Horcajadas.Así como el equipo directivo de Tambre formado por Stephanie Andúgar (directora de RRHH), Raquel Parrilla (directora de Calidad), Elena Infantes (directora Comercial), Susana Cortés (directora de Laboratorios), Alejandro de Castañeda (director Financiero) y Sergio Esquiva (director de Marketing).

La secretaria territorial de la Conselleria de Sanidad en la Provincia de Alicante, Sandra López Pomares, y la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda. El jefe de división del Puerto de Alicante, Ignacio Campos; el cónsul de Holanda en Alicante, Erik de Dehaan; la presidenta de la Asociación de la Prensa de la Provincia de Alicante, Rosalía Mayor; la catedrática del departamento de Biotecnología de la UA, María José Gómez Torres; el exregatista olímpico, Kiko Sánchez; el CEO de Veritas, Javier de Echevarría; representantes del Grupo Forti; el gerente de Lan Ingeniería, Carmelo Romero; las consultoras de Pons IP, Cristina Gilabert; las representantes de Willis, Macarena Manrique y María José Cabrera; el arquitecto de Clínica Tambre Alicante Alejandro Barrena; representantes de AEPA, su presidenta, Marcela Fernández y Carolina Martínez; del Círculo de Directivos, Senti Bernabeu; el pintor alicantino Alfonso Sánchez Luna; así como representantes de medios de comunicación entre los que destacan la directora comercial de Información, Cristina Ripoll, acompañada por Leticia San Bartolomé, el director de Radio Alicante SER, Eduardo Rosales, y de otros medios de Alicante.

Ubicación de Tambre Alicante

