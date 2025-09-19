El alzhéimer podría duplicar su incidencia en las próximas décadas
En España, cerca de 800.000 personas padecen esta enfermedad neurológica, y se prevé que en 2050 la cifra supere los dos millones
Con motivo del Día Mundial del Alzhéimer que se celebra el próximo domingo, 21 de septiembre, los especialistas de la Unidad de Neurociencias del Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante informan sobre el aumento de los casos de esta enfermedad, que ya afecta a 47 millones de personas en todo el mundo y podría alcanzar los 132 millones en 2050.
Como declara la doctora Erika Torres, coordinadora de la Unidad de Neurociencias del Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante, “el alzhéimer es una de las grandes pandemias silenciosas del siglo XXI. En España, cerca de 800.000 personas la padecen, y se prevé que en 2050 la cifra supere los dos millones, según datos de la Sociedad Española de Neurología”.
En cuanto a las causas de esta enfermedad neurológica la doctora Torres explica que” tienen un origen multifactorial y que, si bien existen factores no modificables como la edad, el sexo o la predisposición genética, el control de los factores de riesgo cardiovascular puede ayudar a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad”.
La especialista del Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante aconseja evitar el sedentarismo, seguir una dieta mediterránea, practicar actividad física regular y mantener una vida social activa para proteger la salud cerebral. “Practicar actividades intelectuales como la lectura, aprender un idioma, tocar un instrumento o hacer ejercicios de estimulación cognitiva pueden favorecer la plasticidad cerebral y la reserva cognitiva”, propone la doctora Torres.
Abordaje multidisciplinar para el tratamiento del alzhéimer
El tratamiento del alzhéimer requiere la participación coordinada de un equipo de especialistas. En la Unidad de Neurociencias del Hospital Quirónsalud Torreviejay Quirónsalud Alicante, neurólogos, neuropsicólogos, radiólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, fisioterapeutas y personal de enfermería trabajan conjuntamente para ofrecer un diagnóstico precoz y un tratamiento personalizado.
“Nuestro objetivo es mantener la calidad de vida del paciente el mayor tiempo posible. Por eso, contamos con un programa integral de deterioro cognitivo que incluye consulta de enfermería neurológica, atención neuropsicológica desde el momento del diagnóstico, rehabilitación cognitiva y psicoeducación para familiares y cuidadores”, señala la doctora Torres. El programa también ofrece soporte emocional al entorno cercano del paciente, ayudando a las familias a afrontar de manera más efectiva el impacto de la enfermedad.
La unidad refuerza así su compromiso con la investigación, la prevención y la atención multidisciplinar, esenciales para mejorar la calidad de vida de los pacientes y frenar la progresión de la enfermedad.
- Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
- Así se repartirán los 1.154 millones de inversión para el aeropuerto de Alicante-Elche
- La Fiscalía da la razón al concejal de EU-Podemos en Alicante ante la negativa de Barcala a que participara en el pleno
- El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición