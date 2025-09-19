Escucha y adaptación al estilo de vida del paciente: Clave para el éxito en los tratamientos de nutrición

Septiembre es considerado por los profesionales de la nutrición como el auténtico inicio del año en cuanto a cambio del estilo de vida se refiere. Este mes supone un punto de partida que invita a establecer nuevos objetivos. Y, cómo no, entre ellos, se encuentran los cambios en la alimentación.

Rocío Bueno, nutricionista en HLA Vistahermosa, comenta que «en la actualidad, los nutricionistas son conscientes de que, en nutrición y alimentación, no todo gira en torno al peso. Cada vez más profesionales apuestan por la educación alimentaria y por otros indicadores que realmente ayudan a lograr cambios sostenibles en el tiempo».

Sin embargo, en la mente de los pacientes todavía persiste la idea de «disfrutar ahora y compensar después», lo que termina fomentando conductas extremas que conducen a la frustración y una relación poco saludable con la comida, entre otros inconvenientes.

La trampa de las dietas rápidas

La pérdida de peso brusca, a base de restricciones o atajos, puede parecer efectiva al inicio, pero rara vez funciona a largo plazo. Los hábitos se construyen durante años, por lo que los cambios deben ser progresivos y realistas para que se mantengan.

«Prohibir alimentos y forzar el consumo de otros, no es sostenible en el tiempo por parte del paciente y resulta una iniciativa poco efectiva», comenta Raquel Escortell, nutricionista de la clínica alicantina.

La investigación científica muestra que la mayoría de las personas que siguen dietas muy restrictivas pierden varios kilos en pocas semanas, pero en pocos meses recuperan gran parte del peso perdido, llegando incluso a superar la cifra inicial.

«Estudios recientes también han demostrado que el tejido adiposo conserva una especie de “memoria” de la obesidad previa, lo que hace que las células grasas se llenen con mayor facilidad tras una dieta estricta, favoreciendo el conocido efecto rebote» comenta Rocío.

La nutricionista añade que «las revisiones a largo plazo confirman que, tanto si la pérdida de peso es rápida como si es gradual, la mayoría de personas vuelve a ganar peso si no mantiene cambios sostenibles en su estilo de vida».

Es por este motivo que los métodos que prometen resultados inmediatos no son la solución: pueden dar una satisfacción rápida, pero no ofrecen beneficios duraderos para la salud.

Aprendiendo a comer, lo más importante

Para ambas profesionales del centro, la clave no está en las dietas milagro, cambios drásticos, ayuno, productos altos en proteína, etc., sino en aprender a comer, mejorar la relación con la comida y aplicar cambios respetuosos con el cuerpo y con el estilo de vida.

Desde la Unidad de Nutrición de HLA Vistahermosa se realiza un acompañamiento en el día a día, para favorecer el cambio progresivo y que los resultados sean duraderos, construyendo hábitos que favorezcan la calidad de vida a largo plazo.

Raquel Escortell y Rocío Bueno, nutricionistas de HLA Vistahermosa. / INFORMACIÓN

La escucha y respeto, claves para instaurar cambios duraderos

«Escuchar a los pacientes y respetar su ritmo de vida y necesidades, a través de tratamientos individualizados y acompañándote en el proceso favorece el éxito del tratamiento» comenta Rocío Bueno.

La incorporación de productos frescos a la lista de la compra y la combinación equilibrada de los mismos favorece el comer variado, saludable y sabroso, y al mismo tiempo, interiorizarlo como un hábito.

Para las profesionales, septiembre es un mes clave para el autoconocimiento, la reflexión y la toma de decisiones que conlleven un cambio en la forma de vida.

