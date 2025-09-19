Quirónsalud Torrevieja: 25 años cuidando lo más importante

El que fue Hospital San Jaime, fue fundado por un grupo de inversores del sector empresarial, diagnóstico y asegurador; el que posteriormente se convertiría en el hospital que ha sido pionero en tratamientos que han cambiado la historia de la medicina en España: desde la primera cirugía robótica de páncreas hasta las terapias más avanzadas de inmunoterapia y medicina personalizada. Cada logro ha tenido un mismo propósito: dar más vida a los años de nuestros pacientes y convertirse en lo que hoy es Quironsalud de Torrevieja, centro hospitalario referente.

Pero lo que realmente distingue a Quirónsalud no son solo sus avances médicos, es la manera en la que cada mirada, cada gesto y cada palabra de su equipo acompañan a quienes llegan con incertidumbre o miedo y salen con la confianza y el respaldo de los mejores especialistas. Porque detrás de cada máquina de última generación, hay un personal sanitario de excelencia dispuesto a escuchar, acompañar y cuidar.

Hoy, 25 años después, Quirónsalud continúa mirando hacia el futuro: quirófanos inteligentes, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Todo ello sin olvidar lo esencial: poner al paciente en el centro de cada decisión.

Quirónsalud Torrevieja es más que un hospital: es un lugar donde la ciencia y la humanidad se dan la mano y caminan hacia adelante.

Porque su historia siempre ha sido, y seguirá siendo, tu salud.

Descubre el mural que cuenta la historia jamás contada en el Hospital Quirónsalud Torrevieja

2000 · El nacimiento

Aunque el Hospital Quirónsalud de Torrevieja está repleto de hitos a lo largo de su historia, el que fue el Hospital San Jaime en la temprana década de los 2000, se posicionó desde su creación como referente nacional en el tratamiento integral del cáncer. Se funda la Plataforma Oncológica de Quirónsalud Torrevieja, que apostó por un modelo innovador y enfocado en el paciente, siendo una de las primeras en coordinar subespecialidades como la cirugía oncológica certificada a nivel europeo, mínimamente invasiva; el diagnóstico molecular en tiempo real y la oncología radioterápica.

Además, desde los inicios, el hospital ha contado con un servicio de Urgencias y una Unidad de Cuidados Intensivos, servicios que han sido fundamentales en la estrategia de atención integral.

2001 · Pioneros en nuevas esperanzas contra el cáncer

Sugar Baker / cedida

Quirónsalud Torrevieja dio un paso decisivo hacia la medicina compleja. Fue pionero en el tratamiento de las enfermedades malignas del peritoneo mediante técnicas avanzadas de cito reducción radical combinada con HIPEC (quimioterapia intraperitoneal hipertérmica), que supuso brindar una oportunidad que antes parecía imposible: combatir tumores muy agresivos con resultados de excelencia y una nueva esperanza de vida.

Además, participó en la consolidación de la investigación y desarrollo de la disciplina como cofundadora del Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal (GECOP). Asimismo, también fue un año en el que destacó por su trayectoria en cirugía hepatobilio-pancreática avanzada, aplicando técnicas de alta complejidad quirúrgica en el tratamiento de tumores hepáticos, biliares y pancreáticos

2001 quedó marcado en la historia del hospital como el año en que Quirónsalud Torrevieja demostró que la combinación de ciencia, innovación y humanidad podía transformar la historia de la oncología en España.

2002 · Reconocidos por la excelencia y con la mirada en el futuro

Perfusion aislada / cedida

En 2002, Quirónsalud Torrevieja implementa la técnica especializada en tratamiento de tumores en estado avanzado, que permite preservar la extremidad afectada y mejorar los resultados oncológicos y funcionales. Dicha técnica se conoció como Perfusión aislada de la extremidad (TNF-Alfa, Melfalán e hipertermia).

2003 · Primeros pasos hacia la innovación

Fue el año de la primera cirugía cardíaca con bomba extracorpórea y del inicio de la electro quimioterapia en tumores cutáneos. También se desarrollaron tratamientos metabólicos en cáncer mediante medicina nuclear y se instaló el acelerador CLINAC 2100 CD para radioterapia externa, elevando la precisión del departamento de oncología.

2004 · Avanzando hacia la medicina personalizada

Mobetrón / cedida

Se incorporaron los primeros estudios de biología molecular aplicada al cáncer y se aplicó (por primera vez en España la radioterapia intraoperatoria con MOBETRON. Innovaciones que abrieron el camino hacia una medicina más personalizada y eficaz para los pacientes.

2005 · Una nueva etapa de crecimiento

El hospital Quirónsalud de Torrevieja pasó a formar parte de USP, iniciando su etapa de expansión. Ese mismo año se realizó la primera radiocirugía cerebral con tecnología Brain-Lab, un tratamiento para lesiones intracraneales mínimamente invasivo.

Usps / cedida

2006 · Diagnóstico más avanzado

Llegó el primer PET TAC de la Comunidad Valenciana, que reforzó la capacidad diagnóstica en oncología. También se creó el departamento de farmacocinética, que fue clave y un punto de inflexión para personalizar dosis y mejorar la seguridad en tratamientos contra el cáncer.

Avances en medicina nuclear / cedida

2007 · Tecnología al servicio del paciente

Se inauguró la primera Unidad de Consejo Genético de la Comunidad Valenciana y se aplicó la radioterapia de Dosis Radical (One-Step) en cáncer de mama, reconocida entre las primeras en España, permitiendo administrar la radioterapia completa en una única sesión.

Paralelamente, se puso en marcha la primera y pionera Unidad de Consejo Genético de la Comunidad Valenciana y de las pocas en España. Especializada en el diagnóstico y asesoramiento en cáncer hereditario.

Da Vinci / cedida

2008 · Cirugía robótica pionera

El hospital Quirónsalud de Torrevieja desarrolló la primera serie en España de cirugía robótica de páncreas con el sistema Da Vinci, consolidando su liderazgo en cirugía mínimamente invasiva de alta complejidad e incorporando el primer robot.

Este mismo año, se inician los tratamientos de bronquiterapia de alta dosis en tiempo real, ofreciendo un control preciso y personalizado para mejorar los resultados terapéuticos en tipos de cáncer diferentes.

Quirónsalud Torrevieja recibe el Premio Top 20 en el área del sistema nervioso, convirtiéndose en centro reconocido por su excelencia asistencial a los resultados clínicos obtenidos en el manejo de patologías neurológicas y neuro-oncológicas.

Braquiterapia / cedida

2009 · Medicina personalizada en marcha

Desarrollo de la primera serie de cirugía íntegra del cáncer de páncreas en España con el Robot Da Vinci, posicionando al hospital como pionero en la cirugía robótica avanzada.

2010 · Nuevas terapias contra el cáncer

Se introdujeron terapias de inmunoterapia y estudios de farmacocinética en oncología médica, ampliando las opciones personalizadas para cada paciente. Además, se inició el programa mediante micro rayas de expresión que ayudaría a identificar dianas terapéuticas accionables en las biopsias de pacientes oncológicos.

Dianas terapéuticas accionables en las biopsias de pacientes oncológicos / cedida

2011 · Reconocimiento nacional

Premio Top Benchmarks a la excelencia, otorgado por los destacados resultados en calidad asistencial, eficiencia clínica y excelencia en la gestión, situando al hospital entre los centros de referencia a nivel nacional.

2012 · Fusión y nuevas unidades

La fusión de USP con Grupo Quirón fortaleció el posicionamiento estratégico del hospital. Ese año también se inauguró la Unidad de Neurorrehabilitación, pionera en España en el uso de realidad aumentada para tratar lesiones neurológicas.

2015 · Proyección internacional

Se inició la colaboración con la Seguridad Social alemana, facilitando el acceso de pacientes europeos a la atención del hospital y consolidando su carácter internacional.

Hospital Quirónsalud / cedida

2016 · Transformación digital y experiencia del paciente

La fusión de Helios Kliniken (Fresenius) con Quirónsalud Torrevieja se integró en una de las mayores redes hospitalarias de Europa. Se lanzó el Portal del Paciente, un nuevo espacio digital que permitió a cada paciente gestionar sus citas y visualizar informes y resultados desde cualquier dispositivo.

Se creó el Departamento de Experiencia del Paciente, situando la voz del paciente y su experiencia en el centro de la gestión.

Con el objetivo de reforzar alianzas, el departamento internacional comenzó su gestión interna integral de los pacientes extranjeros, incluyendo el servicio de admisión, traducción, atención exclusiva y servicio wellfare.

2017 · Avances en terapias celulares

Comenzó la producción de vacunas dendríticas en Sala Blanca.

“Mejor Hospital Internacional Altamente Recomendado” IMTJ Medical Travel Awards

2018 · Oncología de precisión

Se afianzó la colaboración internacional con la Seguridad Social sueca y se pusieron en marcha proyectos de genómica con NGS. Además, el Hospital Quirónsalud de Torrevieja obtuvo la certificación UNE en gestión de infecciones, reforzando el compromiso con la seguridad del paciente.

La certificación UNE 179006:2013, Sistema para la vigilancia, prevención y control de las infecciones, que acredita la excelencia en la gestión de la seguridad del paciente y refuerza el compromiso del hospital con los más altos estándares de calidad asistencial.

Genoma y transcriptoma / cedida

2019 · Neurocirugía de alta precisión

Se incorporaron nuevas técnicas de neuro navegación en neurocirugía y cirugía nasosinusal endoscópica avanzada. Uso del neuro-navegador en cirugía avanzada nasosinusal endoscópica, incorporando tecnología de navegación de alta precisión para mejorar la seguridad y eficacia en el tratamiento quirúrgico de patologías complejas de la base del cráneo y la región nasosinusal.

El camino recorrido de Quirónsalud Torrevieja y su futuro por delante

En el mundo que nos rodeaba antes de que el COVID-19 llegara a nuestras vidas arrasando la tranquilidad y saturando la sanidad, Quirónsalud Torrevieja, (al igual que nuestra vida cotidiana) hizo un parón en el camino para velar por el bienestar de sus pacientes y centrarse en ganar la batalla a una pandemia mundial.