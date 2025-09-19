Unidad de Reproducción Vistahermosa: más de 40 años liderando la reproducción asistida en Alicante

La Unidad de Reproducción de la Clínica Vistahermosa de Alicante, sede del Grupo de Unidades de Reproducción UR, es uno de los referentes nacionales más importantes en medicina reproductiva del país con más de 40 años fomentando la vida, sumando miles de sueños de ser madres y padres cumplidos.

Uno de los principales factores diferenciales de la Unidad de Reproducción Vistahermosa es su integración en la Clínica HLA Vistahermosa, uno de los hospitales privados más reconocidos de la Comunidad Valenciana, elegido en los últimos años como uno de los mejores de España. Esta singularidad aporta a los pacientes la tranquilidad de encontrarse en un entorno hospitalario avanzado y multidisciplinar, lo que garantiza máxima seguridad durante todo el proceso reproductivo.

Liderada por el Dr. José Jesús López Gálvez, su capital es íntegramente español, y supera los 9.000 ciclos de reproducción asistida en España: «la experiencia de toda una vida dedicada a la reproducción asistida, la garantía de calidad en los procesos, y los tratamientos individualizados, maximizan nuestros resultados, alcanzando tasas de éxito con datos superiores a los estándares anuales publicados por la Sociedad Española de Fertilidad (SEF)».

Laboratorios de embriología y genética: innovación y precisión

Otra de sus fortalezas competitivas es su quirófano propio, ubicado dentro de la unidad en la Clínica HLA Vistahermosa, lo que evita traslados innecesarios y mejora la seguridad del paciente en cada intervención. Esta integración, unida a la presencia de los laboratorios de embriología y genética, dotados de la más innovadora tecnología, junto con su ubicación hospitalaria, configura un modelo único que favorece la inmediatez y la coordinación médica para alcanzar los mejores resultados.

Contar con un departamento propio de genética reproductiva es una ventaja que muy pocos centros de fertilidad pueden ofrecer. Disponer de este laboratorio dentro de sus instalaciones y ofrecer un Consejo Genético, permite un diagnóstico más rápido y preciso, así como la realización de innovadoras técnicas y procesos de alta complejidad con estudios como el análisis de ADN, el estudio de preimplantalogía embrionario, o de fragmentación espermática, entre otros. «Nuestra apuesta por la genética, la innovación y la atención personalizada nos ha convertido en un referente internacional. Nuestro objetivo es claro: ofrecer excelencia profesional a las personas, siempre de la mano de las personas», explica el Dr. José Jesús López Gálvez, presidente de la Unidad de Reproducción Vistahermosa. Todo ello repercute en mejores resultados clínicos y en tratamientos de fertilidad personalizados para cada paciente.

Experiencia y reconocimiento internacional

La Unidad de Reproducción Vistahermosa no solo destaca por ser la clínica con más años de actividad en Alicante, sino también por su proyección internacional, que la ha consolidado como referente global en reproducción asistida. Para atender estas necesidades, cuenta con un Departamento Internacional especializado que acompaña a cada paciente desde el primer contacto, facilitando la comunicación en varios idiomas, la organización del viaje y la estancia, así como la coordinación médica con su país de origen.

Compromiso con la investigación y la docencia

Además de su labor asistencial, la unidad impulsa la formación de nuevas generaciones de especialistas mediante el Máster Universitario en Medicina y Genética Reproductivas, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández. Un programa pionero en España que este curso alcanza su 25ª edición, lo que consolida la vocación docente y científica del centro.

Ubicación de la Unidad de Reproducción Vistahermosa

Avinguda de Dénia, 103, 03015, Alicante