Verrugas genitales y plantares: Contagio, prevención y tratamiento

Las verrugas son mucho más comunes de lo que pensamos. Pueden aparecer en la planta de los pies, en las manos o en la zona genital, y aunque a veces se confunden con un problema meramente estético, en realidad son una infección causada por el virus del papiloma humano (VPH).

El contagio es sencillo: basta el contacto directo de piel con piel con alguien infectado o el uso de objetos contaminados, como toallas o material de gimnasio. Además, si ya tienes el virus, puedes extenderlo a otras partes de tu propio cuerpo sin darte cuenta.

Cómo reconocerlas

Las verrugas víricas se presentan como pequeños bultos de superficie rugosa. Las plantares, al crecer hacia dentro, pueden resultar muy dolorosas al caminar. Las genitales, o condilomas, son especialmente delicadas porque presentan un alto riesgo de contagio y deben ser valoradas siempre por un especialista.

Cada persona puede experimentarlas de manera distinta. Algunas verrugas apenas se notan, mientras que otras crecen rápido o aparecen en grupo, lo que genera incomodidad y preocupación.

La importancia de la prevención

Protegerse del VPH no siempre es fácil, pero sí existen medidas básicas para reducir el riesgo: no compartir toallas ni objetos personales, usar calzado en duchas y vestuarios públicos y mantener relaciones sexuales seguras. Cuidar el sistema inmunológico —con descanso, buena alimentación y menos estrés— también es un factor clave para que el virus no se active.

El láser como solución eficaz

Centro Dermatológico Estético ofrece una de las tecnologías más avanzadas para tratar verrugas: el láser de colorante pulsado V Beam. Este sistema actúa directamente sobre los vasos sanguíneos que alimentan la lesión, eliminándola desde la raíz sin dañar la piel sana.

El resultado: menos riesgo de cicatrices, una recuperación más rápida y la desaparición completa de la verruga en una o pocas sesiones.

No dejarlo pasar

Las verrugas plantares y genitales son más que una simple molestia. Pueden propagarse fácilmente y generar complicaciones si no se tratan a tiempo. La clave está en no subestimarlas: cuanto antes se consulten, antes se pueden eliminar y evitar contagios.

En palabras sencillas: si notas una verruga, no esperes. Consulta a un especialista. Hoy en día existen tratamientos eficaces y seguros, disponibles en Centro Dermatológico Estético para devolver a tu piel la salud que merece.

