«La farmacia es un espacio de salud, educación sanitaria y acompañamiento del paciente»

El próximo 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico y desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Alicante se está organizando una jornada de donación de sangre. Háblenos a cerca de esta actividad.

Este es el cuarto año consecutivo en el que venimos organizando esta actividad para celebrar durante nuestro Día Mundial, una jornada de carácter solidario. Vemos muy interesante colaborar con el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana en este acto para aportar nuestro granito de arena en esta señalada fecha. Hemos movilizado a nuestros colegiados y todo el que quiera aportar está invitado de 10:30h a 14:00h en la calle Jorge Juan, 8, de Alicante. Hace mucha falta.

También se van a poner stands informativos en la plaza del Ayuntamiento de Alicante y este año, como novedad, también en la plaza del Ayuntamiento de Elche. ¿Qué van a encontrar los ciudadanos que se acerquen a estas carpas?

En ambas ciudades, la gente va a encontrar carpas informativas. Allí se ofrecerán consejos farmacéuticos, se tratarán las dudas que pueda tener la población, se hablará de su medicación y se darán recomendaciones sanitarias: medidas de riesgo cardiovascular, glucosa en sangre, pulsosimetría, se hablará del sistema de dosificación personalizada de cada paciente... En definitiva, se trata de acercar un poquito más la farmacia al paciente.

¿Qué se celebra exactamente este 25 de septiembre con el Día Mundial del Farmacéutico?

Con el Día Mundial del Farmacéutico lo que se pretende es visibilizar la labor de todos los profesionales de la farmacia en sus diferentes ámbitos: farmacia comunitaria, hospitalaria, análisis, salud pública, industria, investigación, docencia… Queremos recordarle a la sociedad y a las administraciones que detrás de cada medicamento, de cada dispensación y de cada avance terapéutico, hay muchos farmacéuticos trabajando.

Piensa en salud, piensa en farmacia es el lema que habéis elegido este año. ¿Qué simbolizan estas palabras?

Este lema simboliza la esencia de nuestra profesión. Cada día, miles de alicantinos acuden a sus farmacias, no solo para recoger su medicación, sino también para recibir diferentes consejos farmacéuticos, resolver dudas y para prevenir, muy importante este aspecto, problemas de salud. La farmacia no es únicamente un lugar donde dispensar medicamentos, es un verdadero espacio de salud, de educación sanitaria y de acompañamiento del paciente. Pensar en salud implica necesariamente pensar en farmacia y farmacéuticos, porque somos parte activa del sistema sanitario. Trabajamos día a día con nuestros diferentes compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos para ofrecer una atención global al enfermo, que es lo que actualmente más necesita, una atención global de todos los profesionales, segura y continua.

En España este lema se va a acompañar con la leyenda #ConCienciaFarmacéutica. ¿A qué hace referencia?

Por un lado, a poner en valor la farmacia como profesión, basada por supuesto en la evidencia científica y el rigor científico de todos nuestros actos, y por el otro, a remarcar que somos una profesión con mucha conciencia. Tenemos un papel muy social, fundamental en la sociedad. Este juego de palabras nos permitía esa doble vertiente: la parte de la ciencia y la parte de la conciencia.

¿Hay algún mensaje que le gustaría transmitir a los farmacéuticos de la provincia que están comenzando su carrera y a los que llevan años de experiencia en el sector?

A los compañeros que están comenzando su carrera, decirles que han elegido una profesión apasionante y gratificante que ofrece la posibilidad de estar cerca del paciente y poder mejorarle la calidad de vida. Les animo porque el esfuerzo merece la pena. Y a los que llevan años de experiencia en el sector, me gustaría reconocerles su labor y darles el agradecimiento de todos los colegiados por el avance de la profesión farmacéutica.

La farmacia comunitaria ha demostrado ser un pilar clave en la atención sanitaria del día a día. ¿Cómo valora el papel del farmacéutico en la sociedad?

Actualmente somos un eslabón muy importante de la cadena sanitaria, un eslabón imprescindible, muy cercano al paciente y cada vez más con más técnicas de atención farmacéutica. Hay que seguir avanzando y mejorando, siendo ambiciosos, ya que podemos hacer todavía mucho más. Pero sí, sin duda, ha demostrado ser clave en momentos muy críticos del sistema sanitario. Tenemos que seguir estando preparados para los retos que nos pueda demandar la sociedad y seguir estando a la altura.

En cuanto al COFA, ¿cuántos profesionales lo integran y a qué ámbitos sanitarios pertenecen? ¿Cómo se coordina y da visibilidad a los diferentes perfiles que engloba la profesión farmacéutica?

El COFA es uno de los colegios más relevantes de toda España con casi 2.500 colegiados y colegiadas. En la entidad están representados todos las secciones de la profesión farmacéutica, a través de las diferentes vocalías existentes en la Junta de Gobierno del Colegio, y es a través de estos vocales como los distintos colegiados pueden transmitir sus dudas e inquietudes para darles respuesta de manera cercana y a la vez profesional.