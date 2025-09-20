Programas y terapias para personas con Alzheimer en Ballesol

“Cuando uno siente que es su hogar desde el primer día”, expresa con satisfacción una hija que ve a su madre en una de las terapias para personas con demencia en una de las residencias de ancianos mejor valoradas de Alicante. “Ganó calidad de vida, ganamos todos”, agradece la hermana de una residente al equipo de Ballesol. El trabajo diario en una de estas residencias de Alzheimer (Vía Parque, Playa San Juan y Costa Blanca Senior Resort ) no pasa sólo por las manos de sus profesionales. Detrás hay vocación y motivación. “Y mucha investigación”, justifican los profesionales de esta compañía, que se reparten entre informes, estudios y congresos para poner sus conocimiento al servicio de los residentes con alguna demencia.

Existen muchos motivos para pensar que una residencia de ancianos sea el mejor sitio para atender las necesidades de una persona con demencia.

La falta de conocimiento y visibilidad del Alzheimer convierte a esta enfermedad, según los expertos, en invisible y difícil de reconocer por parte de la sociedad. Con motivo del día Mundial del Alzheimer, profesionales de geriatría, psicología, médicos, terapeutas ocupacionales y tasoc de las residencias de ancianos en Alicante de Ballesol advierten de la necesidad de “abrir los ojos al Alzheimer” ya que “el 50% de los casos de Alzheimer se podrían prevenir con un diagnóstico precoz y acertado”. Desde los centros de Playa San Juan, Costa Blanca Senior Resort y Vía Parque, entienden que “si se ofreciera una información más completa a la población general sobre la enfermedad de Alzheimer, se podrían diagnosticar esos casos en etapa temprana y participar con anticipación en la toma de decisiones”.

El espacio residencial se puede compartir con la familia y amigos. / .

Los medios y recursos con los que cuentan estos tres centros residenciales son referentes en el tratamiento de demencias. Toda intervención está basada en un enfoque que tenga en cuenta las capacidades, potencialidades de la persona y la atención integral. Al igual que cualquiera de las estancias, en una residencia para personas mayores en Alicante debe garantizar los principios de autonomía, participación, inclusión social e individualidad.

Adaptación a la residencia

La evolución de los entornos residenciales determina la adaptación psicosocial, emocional y la calidad de vida del residente y la familia. En este sentido tanto Ballesol Costa Blanca como Vía Parque y Playa San Juan son reconocidos por crear un ambiente acogedor y confortable. “Las personas con demencia pueden sentirse desorientadas en un entorno nuevo”. Debido a las características de la demencia y la necesidad de cuidados de larga duración, y en base a una metodología de investigación realizada en estos centros residenciales, estos centros ofrecen en sus estancias:

Proyectos, programas e intervenciones con los nuevos residentes, de manera que se consiga una adaptación exitosa desde un principio.

Una arquitectura que se puede proyectar y modificar en función de las necesidades de la persona.

que se puede proyectar y modificar en función de las necesidades de la persona. Las residencias Ballesol en Alicante están acreditadas con las más altas certificaciones para la adaptabilidad a la salud, seguridad y bienestar .

. Espacios que configuran una nueva tipología residencial (asistencial para personas con Alzheimer, humanizando el espacio que le rodea): incremento de los espacios exteriores, con un estilo de construcción familiar y doméstico.

Las residencias Ballesol en Alicante están acreditadas con las más altas certificaciones para la adaptabilidad a la salud, seguridad y bienestar. / .

Entre los programas y terapias que se han desarrollado en estas residencias de ancianos para personas con algún tipo de demencia están:

Los talleres de reminiscencia basados en el fútbol en colaboración con el Hércules CF. A través de este deporte y los valores que transmite, aquellos recuerdos asociados a su infancia, juventud y madurez de las personas mayores hace posible que las personas mayores con o sin deterioro cognitivo puedan preservar la función cerebral, mejorar el estado de ánimo y la comunicación mediante fotografías, vídeos, recuerdos y anécdotas alrededor del fútbol y sus historias de vida.

"Despierta tus sentidos". Un programa de Estimulación Multisensorial (EMS) basado en el concepto Snoezelen. Coordinado desde el Departamento de Psicología y Médico de Ballesol, este método tiene como objetivo ejercer una influencia positiva sobre las personas mayores con demencia a través de experiencias sensoriales placenteras.

En el campo de la asistencia sociosanitaria ponen a disposición de los usuarios de sus centros la posibilidad de interactuar con robots terapéuticos – perros y gatos - e intervenir en el desarrollo de diferentes áreas: emocional, social, motora y cognitiva.

Cada residencia hace uso de terapias no farmacológicas, como el uso profesional de la música y sus elementos como intervención terapéutica para alcanzar la integración inter-personal y consecuentemente una mejora de la calidad de vida. La Gerontogimnasia, Arteterapia y la Estimulación Sensorial son programas que también se desarrollan en alguno de estos centros.

“Lograr que la vida continúe lo más confortable posible es parte del deseo de Ballesol: NOSOTROS, nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos”.

Ubicación de centros Ballesol en Alicante

