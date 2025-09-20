Tratamiento especializado para resolver los fallos de implantación embrionario y abortos recurrentes en Instituto Bernabeu

Perder un embarazo o cuando el embrión no anida en el útero materno tras una fecundación in vitro, es una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar una mujer. Cuando esta pérdida se repite, el impacto emocional se multiplica y es habitual que surja una frustrante sensación de impotencia. En estos casos hablamos de fallo de implantación embrionario, -uno de los desafíos más complejos para los profesionales de la medicina reproductiva- o aborto recurrente, -un problema que afecta a un número mucho mayor de mujeres de lo que se cree: se estima que 1 de cada 4 sufrirá un aborto en algún momento de su vida, lo que en España equivale a unos 6,2 millones de mujeres-.

Aun así, muchas pacientes que llegan a consulta lo hacen con la percepción errónea de ser las únicas a las que les ocurre. “Nuestro primer mensaje siempre es de tranquilidad: no están solas y no significa que no puedan ser madres”, explica la doctora Ruth Romero, coordinadora de la Unidad de Fallo de Implantación Embrionaria y Aborto de Repetición de Instituto Bernabeu.

La doctora Ruth Romero, coordinadora de la Unidad de Fallo de Implantación Embrionaria y Aborto de Repetición de Instituto Bernabeu. / INFORMACIÓN

El valor de una unidad especializada

Los fallos de implantación embrionario y los abortos de repetición requieren un abordaje específico y multidisciplinar que en Instituto Bernabeu combina especialistas en genética, inmunología, andrología, endocrinología, biología reproductiva y apoyo psicológico.

La unidad del Instituto Bernabeu dedica múltiples esfuerzos tecnológicos y de investigación, lo que permite a sus pacientes individualizar su tratamiento para optimizar los resultados. Son múltiples los trabajos de I+D+I que lo refrendan y aunque no se puede dar solución a todos los problemas, se avanza progresivamente en el conocimiento de la causa y el tratamiento.

¿Por qué no llega a término el embarazo?

Las causas pueden ser múltiples y no solo proceden de la mujer y el hombre. Es a menudo, el embrión, el que presenta alteraciones cromosómicas que impiden que el embarazo prospere. Este riesgo aumenta con la edad materna: a partir de los 38 años, la probabilidad de aborto se dispara y puede superar el 30-35% en mujeres de más de 40.

Pero el varón no queda al margen. Factores como la fragmentación del ADN espermático o una calidad seminal deficiente también influyen en la viabilidad del embrión y, por tanto, en las probabilidades de alcanzar un embarazo a término.

Instalaciones de Instituto Bernabeu en Alicante. / David Sardana

La genética como aliada: el test IBGenRIF

En los últimos años, los avances científicos han permitido pasar de un enfoque de “ensayo y error” a estrategias mucho más precisas. Un ejemplo es IBGenRIF, un pionero test genético desarrollado por el Instituto Bernabeu, único en el mundo.

Mediante una sencilla muestra de sangre o saliva, IBGenRIF analiza genes implicados en coagulación, respuesta inmunológica y receptividad endometrial. De esta manera, permite identificar 7 variantes genéticas relacionadas con el fallo de implantación y con el riesgo de aborto repetitivo para seleccionar los embriones con mayor potencial y aumentar las probabilidades de que el embarazo finalice con éxito.

“Hasta ahora, muchas dificultades para concebir se trataban probando diferentes alternativas sin una base clara. Nuestro test específico nos ayuda a enfocar los tratamientos desde el principio con mayor precisión, reduciendo los plazos, acortando la incertidumbre y orientando hacia la estrategia terapéutica más adecuada”, destaca la doctora Romero.

Una invitación para las parejas afectadas al coloquio médico-paciente

Instituto Bernabeu es pionero en Europa en el diseño de estrategias terapéuticas específicas y su unidad de tratamiento del fallo implantatorio sigue liderando los progresos en su conocimiento.

Con el objetivo de dar a conocer estos avances y ofrecer un espacio de diálogo cercano, el Instituto Bernabeu ha organizado un coloquio médico-paciente gratuito el próximo sábado 27 a las 11:45h en sus sedes de Alicante, Madrid, Mallorca, Albacete, Cartagena y Venecia (Italia). Una oportunidad única para que las parejas que sufren estos problemas puedan conocer de primera mano las soluciones terapéuticas disponibles y resolver sus dudas con especialistas de referencia.

