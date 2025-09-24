Más allá del tabú: la ginecoestética, una aliada para el bienestar femenino

Romper silencios y hablar de salud íntima con rigor es fundamental para entender que la ginecoestética no es un capricho si no una respuesta a necesidades reales. «Nuestra zona íntima también merece respeto y dedicación», con esta afirmación, la doctora María José Gómez, especialista en ginecología estética, regenerativa y funcional de la Clínica Médica Villa Teresa, marcó el tono del encuentro celebrado en el plató de INFORMACIÓN TV bajo el título «Más allá del tabú: ginecoestética y salud femenina».

La jornada, conducida por la periodista Victoria Ferrá, abrió un diálogo directo sobre un campo de la medicina todavía poco conocido y a menudo rodeado de prejuicios: la ginecoestética. Una disciplina que, como explicó Gómez, no se limita a la apariencia, sino que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres en todas las etapas.

La trayectoria de María José Gómez refleja esa combinación de perspectivas. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Carabobo (Venezuela), se especializó en Ginecología y Obstetricia y posteriormente amplió su formación en España con un Máster en Medicina Reproductiva en la Universidad de Alicante y otro en Medicina Estética en la Universidad Complutense de Madrid. Además, es experta en ginecología estética, regenerativa y funcional, así como en cirugía íntima. Su perfil le permite abordar cada caso con una mirada integral.

Romper mitos

Preguntada por Victoria Ferrá sobre el papel que juega la ginecoestética dentro de la medicina estética, la doctora fue clara: es una rama joven, pero con un objetivo muy concreto, ayudar a las pacientes a resolver disconformidades o molestias que afectan a su vida cotidiana. Sin embargo, persisten resistencias culturales.

«La salud íntima sigue rodeada de mitos y tabúes heredados, debemos saber que es una zona de nuestro cuerpo que necesita cuidado y respeto. Debemos dar visibilidad y saber que si hay algo que incomoda también hay solución», señaló Gómez. Para ella, la educación y la visibilidad es clave para normalizar el diálogo sobre la salud íntima. «Espacios como este programa son fundamentales para que la mujer se sienta totalmente libre de expresar lo que siente, la ginecología estética nos ayuda y nos da esa herramientas de podernos expresarnos abiertamente».

La doctora María José Gómez destaca que «nuestra zona íntima también merece respeto y dedicación». / Jose Navarro

Uno de los mitos más frecuentes que la doctora combate en consulta es el de la «normalización absoluta»: aceptar cualquier síntoma como inevitable. «Sí, toda vulva es normal, pero eso no significa que un picor constante, sequedad o dolor lo sean. No es normal vivir con incomodidad. Hay soluciones médicas seguras y eficaces», insistió.

La menopausia y sus desafíos

Uno de los bloques más interesantes de la tertulia giró en torno a la menopausia y la premenopausia, etapas en las que los cambios hormonales provocan un amplio abanico de síntomas: alteraciones del sueño, cansancio, sequedad vaginal, sofocos o disminución del deseo sexual.

«A veces no tenemos el concepto de premenopausia totalmente claro, que viene con síntomas que pueden empezar entre los 38 y 40 años. Por su parte, la menopausia intensifica estos cambios y reduce la calidad de vida. Aquí la medicina estética mínimamente invasiva ofrece tratamientos que ayudan a mitigar esos síntomas», explicó la doctora.

La especialista también señaló los casos de menopausia medicamentosa, como la que sufren las pacientes de cáncer de mama en tratamiento hormonal. «Ellas son mujeres jóvenes que también padecen estos síntomas y pueden encontrar en los tratamientos de ginecología estética y regenerativa una ayuda», añadió.

Tratamientos más solicitados

Entre las intervenciones más frecuentes, Gómez destacó la labioplastia, un procedimiento para reducir los labios menores cuando generan incomodidad, infecciones o baja autoestima. También mencionó el rejuvenecimiento íntimo con ácido hialurónico y láser de CO, técnicas destinadas a restaurar la elasticidad de los tejidos y mejorar la funcionalidad tras el parto o durante la menopausia.

«Estos tratamientos buscan devolver funcionalidad, seguridad en una misma y calidad de vida. Son procedimientos seguros, sin hormonas y con recuperación rápida», explicó. El láser de CO₂, por ejemplo, ha demostrado eficacia en casos de hiperlaxitud vaginal y en la incontinencia urinaria de esfuerzo. «Estimula la producción de colágeno, regenera el tejido y mejora el sostén de la vejiga. Una innovación que cambia la vida de muchas mujeres», apuntó.

Para todas las edades

Además, la ginecoestética no está dirigida a un perfil de edad concreto. «He atendido desde jóvenes que sienten inseguridad por su zona íntima hasta pacientes de 80 años que quieren cuidarse y sentirse bien. No hay un estándar. Cada mujer es única», afirmó la especialista.

De hecho, una de sus prioridades en consulta es desmontar mitos: «Todas las vulvas son diferentes y normales, pero eso no significa que tengamos que resignarnos a convivir con molestias o dolor. Si hay incomodidad, hay solución».

Autoestima y vida sexual

La ginecoestética, más allá de lo físico, tiene un impacto profundo en el bienestar emocional. «El amor propio y la autoestima son los primeros cambios que notan mis pacientes. Estos tratamientos no son para los demás, son para ellas mismas. Mejoran la vida sexual y sobre todo la calidad de vida cotidiana», destacó Gómez.

Para la doctora, la clave es integrar el cuidado de la zona íntima dentro de los hábitos de salud: «Así como cuidamos la alimentación, la piel o practicamos deporte, debemos darle el valor que merece esta parte de nuestro cuerpo».

Así, la tertulia cerró con una reflexión: hablar de salud íntima es hablar de salud integral. Se trata de bienestar, calidad de vida y derecho a sentirse plena en todas las etapas de la vida. Queda claro que el camino para superar tabúes pasa por la educación, la visibilidad y el acceso a tratamientos médicos especializados que ponen en el centro lo que durante demasiado tiempo fue silenciado: la salud íntima femenina.